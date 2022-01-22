اليوم صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير ١٤٤٣-٢٠٢٢ وخطوات التسجيل للمسجلين الجدد

اليوم صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير١٤٤٣-٢٠٢٢ قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير لعام ٢٠٢٢ سيكون في الموعد المحدد مسبقا ،حيث تزداد عملية البحث في الفترات الأخيرة عن موعد تسلم الراتب من قبل الضمان الاجتماعي لكبار السن والأسر الفقيرة، حيث يوفر الراتب الاحتياجات الأساسية لتلك الأسر.

اليوم صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير١٤٤٣-٢٠٢٢

وفرت الحكومة السعودية والتي تتمثل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور لعام ٢٠٢٢،وهدفه توفير المساعدة لمستحقيه طبقا لشروط محددة، لذلك للراغبين ينبغي أن تتوفر فيهم مواصفات معينة وضوابط لاستحقاق الراتب.موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير، ذكرت الوزارة أن الموعد سيكون يوم واحد من شهر جمادى الآخر لعام ١٤٤٣،والذي يوافق يوم الرابع من شهر يناير،ويلاحظ أن موعد صرف المعاش الاجتماعي يتغير من شهر لآخر،فممكن أن يكون في يوم اجازة،لذا وجب التنبيه على متابعة مواعيد صرفه، والذي بالفعل تم تغيره ليم بدء صرفه من يوم 20 يناير وحتى 23 يناير 2022

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022

وضحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في السعودية اليوم صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة يناير١٤٤٣- ٢٠٢٢الخطوات الواجب اتباعها لكي يتمكن من يستحق للضمان الاجتماعي صرفه ،وهذه الخطوات كالتالي:

التوجه للموقع الرسمي لوزارة الضمان الاجتماعي على الإنترنت، ومن ثم التسجيل

إدخال المعلومات والبيانات التي يحتاجها الموقع ، ومراجعة المعلومات جيدا قبل الإرسال وهذه المعلومات هي (رقم الهاتف الرقم التعريفي – البريد الإلكتروني- تاريخ الميلاد- إلخ..).

التأكد من توافر الأحكام والشروط و الموافقة عليها.

توفير الأوراق والمستندات التي تثبت صحة البيانات.

إرسال طلب تسجيل وارفاقه بالمستندات والأوراق المطلوبة .

الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي

تحدد الحكومة السعودية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستحقة للدعم المادي المقدمة من خلال برنامج الضمان الاجتماعي المطور والذي يصرف حالية دفعة شهر يناير 2022 وهم فئات التالية