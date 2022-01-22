خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطلاب والمعلمين 1443 العودة الحضورية في الإبتدائي

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عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1443 بعد عودة الدراسة حضوريا للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال فضلا عن المتوسط والثانوي، يذكر أن إجازة الفصل الثاني ستبدأ في العاشر من مارس المقبل، يذكر أن الطلاب ستعود للمدارس بداية من الأحد 20/6/1443 هجريا والموافق 23 يناير 2022 ميلاديا.

خطوات منصة مدرستي تسجيل الدخول

يمكن تسجيل الدخول في منصة مدرستي من خلال الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي أو الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب أو الدخول بحساب نور لوي الأمر والإداريين.

الدخول على رابط منصة مدرستي.

القيام بإدخال البريد الإلكتروني

تسجيل الرقم السري الخاص بك.

القيام بكتابة إسم المستخدم.

القيام بإدخال الكود المرسل لكم لتأكيد الدخول.

القيام بإختيار عبار “أنا لست روبوت”.

منصة مدرستي وتسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا

حددت منصة نور إمكانية تسجيل الدخول من خلال تطبيق توكلنا.

في حال كنت مستخدم جديد سواء في الصف الأول الإبتدائي او الروضة أو التمهيدي، يمكن استخدام كلمة المرور المتوفرة في تطبيق توكلنا.

في حال كنت مستخدم سابق، يمكن الدخول بكلمة المرور المستخدمة لك حاليا.

يذكر أنه لا يمكن الدخول بكلمة المرور الموجودة في تطبيق توكلنا بعد تغييرها من قبل المستخدم.

حال فقدان كلمة المرور الخاصة بك، يمكن استعادة كلمة المرور من خلال موقع مايكروسوفت.

يمكن حال واجهت مشاكل في تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي من تطبيق توكلنا القيام بالتواصل مع صفحة الدعم الفني.

حال فقدان كلمة المرور أو وجدت أن رقم الجوال غير مسجل، يمكن وقتها مراجعة مدير المدرسة لإعادة تعيين كلمة المرور.

موعد عودة المدرسة حضوريا

أعلنت منصة مدرستي عبر موقع تويتر عودة المدارس حضوريا للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال بدءا من الأحد 23 يناير 2022 لكل المراحل مع الإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية المتبعة من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا.

الأدلة التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعودة الحضورية للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال

كانت وزارة التعليم السعودية قد نشرت الدليل الإشرافي والمدرسي للمرحلتين الإبتدائية ورياض الأطفال من أجل العودة الحضورية وهو مايسهم في حوكمة الإجراءات وجودة الأداء.

يشمل الدليل التشغيلي ضوابط عامة لتشغيل مدارس المرحلتين الإبتدائية ورياض الأطفال وحوكمة مستوى المدارس في المرحلتين والإجراءات التنظيمية والتي تساهم في سير العملية التعليمية وفق الإجراءات المتبعة لعودة الدراسة حضوريا مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية بشكل كامل في كافة إدارات التعليم للعودة للمدارس.

عودة المدارس حضوريا للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال

يذكر أنه تم التأكيد مع عودة المدارس حضوريا في المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال على:

جاهزية المدارس من حيث الصيانة وضرورة توفير كافة مواد التعقيم اللازمة وأدوات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ضرورة جاهزية منصتي مدرستي وروضتي التعليميتين للتعليم المتزامن وغير المتزامن.

قياس التحصيل الدراسي بشكل دوري وإجراءات إختبارات التقويم حضوريا.

يذكر أنه عند الدخول على منصة مدرستي سيتاح لك إمكانية تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت لأطفال الروضة، كما يتاح إمكانية الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب أو الدخول بحساب نور لولي الأمر والإداريين، هذا وستتاح عبر منصة مدرستي روابط الحصص المدرسية والواجبات من أجل مساعدة الطلاب على تحصيل دراسي أفضل لهم خلال الفترة المقبلة.