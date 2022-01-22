طريقة تسجيل الدخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا 1443 مع عودة الدراسة حضوريا

ننشر لكم طريقة تسجيل الدخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، مع عودة الدراسة حضوريا في المرحلة الإبتدائية وروضة الأطفال، خاصة بعد تأكيد المتحدث الرسمي بإسم التعليم العام، ابتسام الشهري أن التعليم الإلكتروني سيستم مع التعليم عن بعد في مؤتمر صحفي وهو مايعني أن العمل مستمر عبر منصة مدرستي تزامنا مع عودة الدراسة حضوريا لكل المراحل.

طريقة تسجيل الدخول منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يمكن تسجيل الدخول منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا بالنسبة للطلاب والمعلمين من خلال خطوات بسيطة:

تسجيل الدخول على الحساب الشخصي في تطبيق توكلنا.

إدخال رقم الهوية والرقم السري.

إدخال رقم الكود السري.

إدخال رمز التحقق عند وصول رسالة نصية على رقم الجوال.

الضغط على تبويب الحساب.

الذهاب إلى مربع بيانات مدرستي التعليمية.

كتابة إسم المستخدم من خلال نسخ اسم المستخدم.

الضغط على إرسال كلمة المرور وإنتظار وصولها للجوال.

يتم تفعيل الحساب على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا من خلال برنامج تيميز.

الدخول على منصة مدرستي التعليمية السعودية.

تسجيل الدخول على الحساب من خلال Microsoft office.

كتابة اسم المستخدم الموجود سلفا في بيانات منصة مدرستي على موقع توكلنا.

القيام بإضافة كلمة المرور التي تصل إلى رسائل الجوال.

القيام بتحديث كلمة المرور الجديدة.

القيام بمصادقة الحساب من خلال إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

منصة مدرستي ودورها في دعم العملية التعليمية

يذكر أن منصة مدرستي تضم أكثر من 100 ألف خطة دراسية لكل المعلمين ويمكن للطلاب طباعتها والإستفادة منها، وتحوي كذلك منصة مدرستي على بنك للأسئلة ويضم 120 ألف سؤال مستهدفا كافة أنواع الأسئلة، كما يحوي الأدوات الرقمية والتي تسهل التواصل بين المعلم والطالب.

تضم منصة مدرستي أكثر من 30 ألف محتوى متنوع والذي يضم المحتوى التعليمي والترفيهي، هذا وتساعد منصة مدرستي في دعم مستوى التحصيل المدرسي لكل الطلاب والعمل على تزويدهم بكل المحتوى بشكل كبير ودعم الطلاب بشكل كبير من خلال دعم مستويات الطلاب خلال الفترة المقبلة، هذا وتوصل منصة مدرستي خدماتها متماشية مع عودة الدراسة الحضورية خلال الأيام المقبلة.