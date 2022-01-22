نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد شروط التسجيل منصة الدعم والحماية الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية. من أجل القيام بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وهو متاح لكل الأفراد والأسر الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان المطور. وتعرف منصة الدعم والحماية الاجتماعية على أنها بوابة إلكترونية خصصتها الوزارة من أجل استقبال طلبات المتقدمين الذين يريدون أن يستفيدوا من دعم الحكومة. إذ يتم صرف لهم مبالغ مالية شهريا في حالة تم قبولهم، وقد تم استحداث هذه المنصة من أجل إتاحة التقديم على الضمان المكور الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل سيبقى مفتوحا إلى غاية مايو 2022. سنتحدث في مقالنا اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري عن موضوع منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وطريقة التسجيل في الضمان المطور، تابعوا معنا التفاصيل.

منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

استحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد. لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان المطور الذي تقدمه الحكومة لكل الفئات المستحقة. وذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون توفير المتطلبات الضرورية من أجل العيش الكريم. وهي بذلك تسهل عليهم أمور التقديم وتضمن سرعة إيصال البيانات إلى المسؤولين عن برنامج الضمان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد تقدم الخدمات التي يبحث عنها جميع المستفيدين من البرنامج. كما لا بد أن ننوه إلى أن هذا البرنامج قد تم تحديثه وتطويره. وهو يضمن وصول أموال الزكاة لمن يستحقونها، وهم المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية. كما يقدم هذا البرنامج خدمات التأهيل والتدريب لهم، ويحولهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج.

شروط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعي

سنّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط الضرورية من أجل التسجيل في الضمان المطور الجديد. ومن دون حيازة هذه الشروط لا يمكن قبول طلبات المتقدمين بأي شكل من الأشكال، وأهم شرط هو الجنسية السعودية. يستثنى من الشرط كل من زوجة السعودي، والأرملة والمطلقة التي لها أبناء سعوديين والمعاقين بشرط أن يكون لهم بطاقات تنقل سارية المفعول.

علاوة على ذلك، يلزم أن يقل الدخل المحتسب للفرد المستقل، أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب من الضمان. ويجب أن تنطبق على المتقدم كل المعايير المعينة من طرف برنامج الضمان المطور فيما يتعلق بامتلاك واستخدام الأسرة. كما يجب أن يلتزم الشخص المتقدم بكل متطلبات الوزارة فيما يتعلق برعاية شؤون الأبناء. وأن لا يقيم في دور الإيواء مثل السجون والمستشفيات التي ترعاها المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية تحت تصرف كل مواطني المملكة الذين يريدون أن يستفيدوا من برنامج الضمان المطور ويحسنوا أوضاعهم المعيشية ويواجهوا غلاء الاسعار نظير التطور الاقتصادي الحاصل في المملكة، ويمكنهم أن يقوموا بالتقديم من خلال اتباع الخطوات التالية البسيطة التي سنذكرها لكم فيما يلي بالترتيب:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الانترنت.

الذهاب إلى خيار الخدمات الإلكترونية من الواجهة الرئيسية للبرنامج.

يقوم المتقدم باختيار الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية، ثم يسجل دخوله إلى البوابة إن كان مسجلا من قبل، أو ينشئ حساب جديد.

يضغط على الخدمات الالكترونية ثم يختار معاش الضمان الاجتماعي.

بعد أن يطلع على كل التفاصيل الواردة، يضغط على أيقونة التقديم.

بالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليه اختيار مكتب الضمان الأقرب لمدينته والذي يناسبه، ثم يكتب بيانات التابعين له في الضمان من أفراد الأسرة ويقوم بالضغط على زر متابعة.

يتوجب عليه إرفاق كل المستندات المطلوبة، ثم يطالع الشروط والأحكام جيدا قبل الموافقة عليها.

في آخر خطوة يقوم بإرسال الطلب، وعليه أن ينتظر لفترة ليتم دراسة طلبه، وسيصرف له معاش الضمان المطور بداية من الشهر الموالي لقبوله.

إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه بشكل عام عن منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وهي بوابة إلكترونية تقدم الخدمات للمواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج الضمان المطور، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأمر من حكومة المملكة العربية السعودية، كما ذكرنا لكم أهم شروط استحقاق الضمان المطور التي تمكن المواطنين من الاستفادة من البرنامج.