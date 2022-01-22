نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد 1443 من وزارة الدفاع السعودية مع بيان البدلات والعلاوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان جدول سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد 1443 سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد، بعد الإعلان عن سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد، يتم البحث من جانب العاملين داخل القطاع العسكري لمعرفة الزيادة الجديدة التي تقرها وزارة الدفاع السعودي بشكل سنوي، وهو عبارة عن مبلغ مالي يحصل عليه الأفراد العاملين في القطاع العسكري من جنود بشكل عام، حرصا من الوزارة على تشجيعهم لكي يستمروا في العمل بكل اجتهاد وتفاني، وتحسين مستوى المعيشة لمساعدتهم في تحمل الأعباء المعيشية خاصة في ظل الظروف الراهنة.

الان جدول سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد 1443

حرصت وزارة الدفاع السعودي، لزيادة رواتب جميع العاملين في القطاع، بهدف تشجيعهم على الاستمرار فى العمل، لأنهم يبذلون جهد متضاعف لحماية أمن واستقرار المملكة، ولكي نساعدهم على الظروف المعيشية الخاصة بهم، على ان نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية سلم رواتب الافراد والعلاوات التي جاءت على نحو نستعرضه الان من خلال الفقرة التالية

سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد

بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على التعديل الجديد الخاص برواتب الأفراد في القطاع العسكري، تم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى يتم العمل به بداية من عام 1443ه‍، وفيما يلي الرواتب الجديدة المقدمة من وزارة الدفاع السعودي، إلى رتب الأفراد في الجيش السعودي.

الراتب الجديد الخاص باللواء يبلغ 18600 ريال سعودي.

الراتب الجديد الخاص بالعميد يبلغ 16350 ريال سعودي.

الراتب الجديد الخاص بالعقيد يبلغ 14365 ريال سعودي.

الراتب الجديد الخاص بالمقدم يبلغ 12735 ريال سعودي.

الراتب الجديد الخاص بالرائد يبلغ 11705 ريال سعودي.

الراتب الجديد الخاص بالنقيب يبلغ 9215 ريال سعودي.

الراتب الجديد الخاص بالملازم أول يبلغ 7609 ريال سعودي.

الراتب الجديد الخاص بالملازم يبلغ 6609 ريال سعود

سلم العلاوات السنوية للضباط بالجيش

بالإضافة لقيام الوزارة بزيادة الرواتب، تحرص أيضا على زيادة البدلات والعلاوات بشكل سنوي، سوف نعرض لكم العلاوة السنوية لمعظم الموظفين في القطاع العسكري:

العلاوة السنوية لرتبة اللواء،635 ريال سعودي.

الزيادة السنوية لرتبة عميد، 565 ريال سعودي.

الزيادة السنوية الجديدة لرتبة مقدم 405 ريال سعودي.

الزيادة السنوية الجديدة لرتبة رائد 320 ريال سعودي.

الزيادة السنوية الجديدة لرتبة رقيب، 230 ريال سعودي.

الزيادة السنوية الجديدة لرتبة ملازم أول، 380 ريال سعودي.

الزيادة السنوية الجديدة لرتبة ملازم، 330 ريال سعودي.

حتي الان يتزايد معدلات البحث على جوجل الى حد كبير حول التعرف على سلم رواتب الافراد والضباط داخل الجيش السعودي، حيث بعدما اعلنت عنها وزارة الدفاع السعودية يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف عليها على مستوي كافة الرتب التي جاءت امام الضباط او اللامين او اصحاب رتبة رقيب والى غيرها من رتب التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم من خلال موقعكم ثقفني نيوز