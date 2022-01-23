نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مناطق المملكة من حيث المساحة 2022 وأكبر محافظة.. وتفاصيل التقسيم الإداري الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب مناطق المملكة من حيث المساحة 2022 يهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. لاسيما الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة فيريدون معرفتة التوزيع الجغرافي للسعودية. وأكبر محافظة في المملكة وأسماء المناطق من خلال التقسيم الإداري الجديد في السعودية 2022 فهي من المعلومات العامة التى تشغل أذهان الكثيرون. خاصة أن ترتيب مناطق المملكة من حيث المساحة 2022 يبدأ بالمنطقة الشرقية.

ترتيب مناطق المملكة من حيث المساحة 2022

تضم المملكة العربية السعودية العديد من المناطق. ولعل أكبر المناطق هى المنطقة الشرقية. ويأتي ترتيب مناطق المملكة من حيث المساحة 2022 على النحو التالي:

المنطقة الشرقية: مساحتها 540 ألف كيلومتر مربع.

منطقة الرياض: تبلغ مساحتها 380 ألف كيلومتر مربع.

المدينة المنورة: مساحتها 150 ألف كيلومتر مربع.

منطقة مكة: تبلغ مساحتها 137 ألف كيلومتر مربع.

تبوك: مساحتها 136 الف كم.

منطقة نجران: مساحتها 130.000 كيلومتر مربع.

غراد: مساحتها 120000 كيلومتر مربع.

منطقة الحدود الشمالية: مساحتها 104 آلاف كيلومتر مربع.

الجوف: مساحتها 85 ألف كيلومتر مربع.

منطقة عسير: تبلغ مساحتها 80000 كيلومتر مربع.

حي Kasimsky: تبلغ مساحتها 73 ألف كيلومتر مربع.

منطقة جازان: مساحتها 13000 كيلومتر مربع.

منطقة الباحة: مساحتها 12000 كيلومتر مربع.

أكبر منطقة في السعودية

تعتبر المنطقة الشرقية من أكبر المناطق في المملكة العربية السعودية بمساحة 540 ألف كيلومتر مربع وتضم عدد سكان نحو 5،148،598 نسمة. وهي من أهم المناطق الإدارية في المملكة لكونها تضم الكثير من المحافظات المهمة.

أكبر محافظة في السعودية

تعد محافظة الأحساء هي أكبر محافظة في المملكة من حيث المساحة. ومساحتها 375 ألف كيلومتر مربع ، أي ما يقرب من 69٪ من إجمالي مساحة هذه المنطقة. ويجب العلم أن المحافظة تضم جزء كبير من الربع الخالي.

التقسيم الإداري الجديد في السعودية

جاء التقسيم الإداري الجديد في السعودية على النحو التالي: