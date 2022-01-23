حقيقة توقف منصة مدرستي بعد عودة الدراسة حضوريا في المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال

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عمر شويل - جدة ننشر لكم مصير منصة مدرستي بعد قرار عودة الدراسة حضوريا في المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال، وردا على سؤال هل تتوقف منصة مدرستي؟ نجيب لكم عن هذا السؤال خاصة وأن منصة مدرستي جاء انتشارها إبان تحويل الدراسة لتكون الدراسة عن بعد وعاد الحضور في كل المراحل بداية من رياض الأطفال مرورا بالمرحلة الابتدائية وامتدادا للمتوسط والثانوي ليطرح سؤال حول مدى توقف منصة مدرستي.

هل تتوقف منصة مدرستي؟

حول حقيقة توقف منصة مدرستي مع عودة الدراسة حضوريا في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، أكد المتحدث الرسمي للتعليم العام، ابتسام الشهري أن التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد مستمر ومتواصل من خلال العمل عبر منصة مدرستي رغم العودة الحضورية لكل المراحل.

يذكر أن منصة مدرستي قد تم إنشائها بداية 2020 مع تفشي فيروس كورونا حيث نجحت في أن تكون بديل تعليمي عن بعد بعد إلغاء الدراسة الحضورية والإعتماد على الدراسة عن بعد.

مميزات منصة مدرستي للطلاب

يذكر أن منصة مدرستي نجحت في أن تكون مدرسة متنقلة مع الطالب نظرا للخدمات والمزايا الكبيرة لمنصة مدرستي.

إمكانية تعديل بيانات الطالب وولي أمره بشكل أساسي.

إمكانية تعديل بيانات الطالب الدراسية.

الإطلاع على مقررات الطالب.

الإطلاع على تقارير تقدم الطالب في مستواه التعليمي.

تعطيل دخول الطالب إلى المدرسة في مدرستي.

تسهم في متابعة سلوك الطلاب وإرسال تقارير لأولياء الأمور.

مزايا منصة مدرستي للمعلمين والمعلمات

تساعد منصة مدرستي المعلمين والمعلمات على:

تبسيط إعداد الدروس للمرحلة الإبتدائية.

سهولة إعداد الدروس للمرحلة المتوسطة والثانوية.

إمكانية التأكد من إعداد الدروس وشمولها كل الأهداف والمحتوى والواجبات والأنشطة والإختيارات المختلفة.

يذكر أن منصة مدرستي تعد واحدة من المنصات الناجحة على مستوى المملكة العربية السعودية وتضم كل الطلاب والطالبات، ومن المنتظر ان يتم الدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد بعد قرار العودة إلى المدارس بشكل كامل مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية تفاديا لتفشي فيروس كورونا وهو الأمر الذي يجعل هناك إمكانية للعودة بشكل كامل لمنصة مدرستي وتخفيف الحضور بالمدارس حال قررت وزارة الصحة ذلك في أي وقت