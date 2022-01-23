نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وظائف الامن العام 1443 عبر منصة أبشر والشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وظائف الامن العام 1443 ، أكثر ما يبحث عنه المواطنين في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، خاصًة بعد الإعلان عن رفع نتائج المقبولين في الأمن العام، وإمكانية معرفة النتائج بكل سهولة من خلال طرق مختلفة، ولأننا نحرص دومًا على توفير كل يبحث عنه زوارُنا الأعزاء، سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج وظائف الأمن العام 1443، وما هي الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيفة، والأوراق المطلوبة للتقديم حتى تتمكنوا من معرفة النتائج وكل شيء خاص بوظائف الأمن العام 1443.

نتائج وظائف الامن العام 1443

لقد تم الإعلان من قَبل الإدارة العامة للقبول المركزي، أنه سيتم رفع نتائج القبول في وظائف الأمن العام 1443 التي سبق وتم طرحها، من خلال بوابة أبشر، التي تعتبر المنصة الإلكترونية الأولى في المملكة العربية السعودية، والتي أصبحت الركيزة الأساسية لإنهاء كل المهام الحكومية في خطوات بسيطة.

ولمعرفة ما هي نتائج الامن العام 1443 كل ما عليكم فعله هو زيارة بوابة أبشر ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

ثم الضغط على أفراد والقيام بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيتوجب بعد ذلك ملء كل الحقول الفارغة التي تحتوي على رقم الهوية للمتقدم وللأب.

ثم إدخال تاريخ الميلاد هجريًا، وميلاديًا.

توضيح الحالة الاجتماعية للمتقدم.

تحديد الجنس.

إدخال رقم الوظيفة.

بعد إتمام الخطوات السابقة سيتوجب عليكم الضغط على عرض، والانتظار دقائق حتى يتم عرض نتائج القبول في وظائف الأمن 1443.

شروط القبول في وظائف الأمن العام 1443

بعد أن تعرفنا سويًا على خطوات الاستعلام عن نتائج وظائف الأمن العام، الآن سنتعرف على الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين، حتى يستطيع كلًا منكم معرفة النتيجة قبل ظهورها، لأن يتوجب في المقبولين توفر تلك الشروط الآتية:-

أن يكون المتقدم من أصل سعودي ولد وعاش بالسعودية، ويستثنى من ذلك من كان يتطلب عمل والده السفر خارج البلاد.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من شهادات أخرى، شرط أن يتم اعتمادها من وزارة التعليم السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 30 عامًا.

اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية التي سيتم تحديد موعدها عند التقديم.

إذا كان المتقدم متزوجًا، يشترط أن تكون زوجته سعودية الأصل والمنشأ.

أن يكون لائق بدنيًا، بشرط ألا يزيد طوله عن 168 سم، وأن يكون وزنه متوافق مع طوله، هذا بالإضافة إلى خلوه من الأمراض المزمنة، او التي تعيق قيامه بمهام ومتطلبات العمل.

التمتع بالأخلاق الحميدة، وحسن السير والسمعة، وألا يكون قد اتهم من قبل في أحد القضايا التي لها علاقة بالشرف والأمانة.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الأمن العام 1443؟

كما ذكرنا لكم عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وجب علينا أن نذكر لكم الأوراق المطلوبة للتقديم حتى تستطيعوا الالتحاق بالوظيفة والتي تتمثل في الآتي:-