نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي وكيفية كتابة معروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي يفتح فرصة أمام المواطنين السعوديين للحصول على أراضي سكنية مجانية لبنائها سكن مناسب، وذلك بعد الحصول على التمويل العقاري المدعوم أو التقديم على قروض سكني للمتزوجات ولكن في هذه الحالة سيحصل المواطنين والمواطنات على تمويل البناء الذاتي، وقد أعلن الديوان الملكي عن تقديم منح الأراضي من الديوان الملكي لمن قام بتقديم معروض أو صيغة مناسبة شاملة لكافة الشروط المطلوبة ويتوافر بها كافة الضوابط المعلن عنها بشكل مسبق لذا سنتعرف على كيفية تقديم معروض للديوان الملكي والصيغة الأفضل.

نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي

بدلًا من شراء أرض وبناء مسكن عليها، يمكن أن تدخر أموالك وتجعلها للبناء فقط، ومن ثم تحصل على أراضي مجانية من خلال الديوان الملكي، ولكن بعد تقديم نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي مع ضرورة توضيح كافة الأسباب التي تعزز من الطلب وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الأفضل هي التي تحتوي على التالي:

صيغة معروض طلب أراضي مجانية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى خادم الحرمين الشريفين، سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوصل إليكم التحية وإلى معالي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأتشرف بالتحية إلى رئيس الديوان الملكي، ثم تحية طيبة وبعد.

أتقدم إلى حضراتكم بهذا الطلب البسيط، وأطمع في القبول والموافقة، وتمكيني ن الحصول على قطعة أرض مجانية مما تمنحونه إلى أبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود، فأنا أسرتي مكونة من (يذكر عدد أفراد الأسرة)، كما أن راتبي قيمته (يذكر قيمة الرواتب والجهة التي يعمل بها، وأيضًا ما إذا كان عليه ديون أو لا).

فأرجو مساعدتي في الحصول على مسكن مناسب للإقامة به مع أفراد أسرتي ولم شملنا لأني لم أتمكن من الحصول على الدعم السكني من قبل.

حفظكم الله وبركاته، (ثم يتم كتابة الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الجوال الشخصي وذلك في نهاية المعروض)، ويتم إرفاق جميع المستندات اللازمة للحصول على المنح.

شروط طلب منح أراضي الديوان الملكي

ولا بد أن يكون المواطن صاحب طلب الحصول على منح الأراضي مواطن سعودي الجنسية، وألا يكون قد حصل على الدعم من الديوان أو من أي جهة أخرى من الجهات السعودية، ويشترط أن يكون عائل لأسرته أيضًا.