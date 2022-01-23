2 sbis.hrsd.gov.sa تسجيل منصة الضمان المطور (رجب 1443) موعد إيداع الراتب الجديد

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عمر شويل - جدة 2 sbis.hrsd.gov.sa تسجيل منصة الضمان المطور عبر الرابط الجديد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يستمر رابط الضمان باستقبال تسجيلات المواطنين بعد الإعلان عن الدفعة الأولى للمقبولين والمؤهلين في صرف والاستفادة من رواتب الضمان، والتسجيل للحصول على الدفعة الثانية من المقبولين في رواتب الضمان كما تقوم الوزارة بالإعلان في وقت قريب، وتستمر الوزارة في استقبال طلبات الرواتب والدعم من المنصة حتى 23 مايو 2022.

2 sbis.hrsd.gov.sa منصة الضمان الاجتماعي المطور (رجب 1443) كيفية تسجيل غير المؤهل

أعلنت الوزارة استقبال طلبات المقبولين في الضمان الاجتماعي وأعلنت عن قرارات سمو خادم الحرمين الشريفين بتطوير منظومة الضمان لتعظيم الاستفادة ورفع الشمول لأعداد المستفيدين من منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، واستجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم الإعلان عن المظهر العام للنظام الجديد:

قامت الوزارة بطرح رابط الضمان الاجتماعي المطور في 20 نوفمبر 2021.

أعلنت الوزارة موعد بداية التسجيل وموعد انتهاء التسجيل والذي يكون في 23 مايو 2022.

يتم الانتقال التدريجي من رابط الضمان الجديد إلى الراب المطو من خلال تسجيلات المواطنين الجديدة على الجديد وأيضا تحديث بيانات المستفيدين من رواتب الوزارة من قبل للانتقال إلى الرابط الجديد.

يقوم الرابط الجديد بتخصيص صرف الدعم ليشمل فئات محددة وأشمل من النظام القديم.

يتم تحديد الحد الأدنى للراتب لرب الاسرة ليكون 1100 ريال وللفرد 550 ريال.

صرف رواتب الضمان الاجتماعي وأسباب رسالة “غير مؤهل”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مراجعة طلبات المسجلين منذ نوفمبر الماضي وقامت في بداية يناير 2022 بإرسال رسائل إلكترونية على الهواتف النقالة للمقبولين، وتم إيداع رواتب المستفيدين في 13 يناير 2022، بينما تقوم الوزارة بشكل تدريجي لتوحيد موعد الصرف لمستفيدي الضمان القدامى والمسجلين الجدد ليكون في الأول من الشهر الهجري في كل شهر.

أسباب تلقي رسالة غير مؤهل بالضمان المطور

عدم اتباع شروط الأهلية بالضمان الجديد.

أن يكون الحد الأدنى للراتب أعلى من الحد الأدنى الجديد (1100 للأسرة – 550 للفرد).

عدم التزام المطلقة أو الأرملة بشروط الاستقلال المادي والسكني عن الأسرة.

التسجيل على الرابط القديم وعدم التسجيل على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل رقم هاتف خاطئ أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة.

عقوبات المتلاعبين في تسجيلات الضمان الجديد

“يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال او بالسجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر او بهما معا ، كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة ، ثم تتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتهما الى جهة الضبط المختصة . يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 الف ريال او بالسجن مدة لا تزيد عن سنة او بهما معا ، كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق . اذا شكلت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين 1,2 مخالفة او جريمة أخرى يعاقب عليها نظام اخر ، فتطبق العقوبة الأشد” .

كيفية تسجيل جديد برابط الضمان المطور لغير المؤهلين