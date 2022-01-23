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توقع موعد إيداع المساعدات المقطوعة في المصارف السعودية عبر إعلان منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تويتر، حيث قامت الوزارة على مدارس سنوات مضت بإيداع المبالغ المقررة للمستخدمين والمسجلين بطلبات مقطوعة الضمان عبر صفحة الوزارة في مرة أو مرتين في العام، وقامت صفحة التسجيل باستقبال الكثير من التسجيلات بينما تقوم صفحة الاستعلام باستقبال أعداد أكبر من المواطنين المحتاجين من المملكة للتعرف على الرد على طلباتهم بالحصول عليها.
توقع موعد إيداع المساعدات المقطوعة بالمصارف وكيفية الاستعلام برقم السجل عبر hrsd.gov.sa
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ أطلاقها بالعديد من الخدمات الاجتماعية لكل من غير القادرين على العمل وأيضا الفقراء وكذلك الراغبين في الحصول على فرص العمل والتدريب والتأهيل عليه، حيث تقوم بالأعمال الخاصة بكلا الوزارتين، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية، وتم شمول العديد من البرامج الاجتماعية في تحديثات الوزارة عاما بعد عام، وطالبت المسجلين لديها بتحديث بياناتهم ونقل معلوماتهم عبر رابط وزارة الضمان الاجتماعي المطور لعمل قاعدة بيانات جديدة لهم وللاستفادة من الخدمات الجديدة للوزارة.
كيفية الاستفادة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي المساعدات المقطوعة
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان منذ فترة قريبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بإعادة التسجيل على الرابط الجديد، رابط الضمان الاجتماعي المطور، بينما تم استثناء أصحاب البرامج الاجتماعية والتأهيل الشامل من التسجيل على الرابط الجديد، ويكون مستفيدي المساعدات المقطوعة نظام منفصل عن نظام رواتب الضمان الاجتماعي، حيث تكون مقطوعة الضمان مبلغ متجمع ومقتطع تصرفه وزارة الموارد البشري والتنمية الاجتماعية لمرة أو مرتين في العام، ويبدأ من 10 ألاف ريال وحتى 30 ألف ريال.
|مستفيدي الضمان الاجتماعي
|مستفيدي المساعدات المقطوعة
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شروط الحصول على المساعدات المقطوعة
- يكون السجلين من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- لا يتم قبول من الأطفال من التسجيل على أن يكون الحد الأدنى للعمر 35 عام.
- يكون المواطنين من المحتاجين إلى الدعم العاجل ويتم تقديم ما يثبت الاحتياج لهذا الدعم.
- يجب ألا يكون المسجلين لطلب مقطوعة الضمان من معتادي السفر خارج المملكة لفترات طويلة، خلال السنوات الأخيرة.
- لا يجب أن يكونوا من أرباب در الرعاية الاجتماعية أو السجون.
- يكونوا من أصحاب الحاجة والفقر ولا يتم قبول أصحاب الأملاك العقارية أو السيارات أو الحيازات الزراعية.
- يجب أن يتقدموا بالطلب عبر رابط تسجيل المساعدات المقطوعة التي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية.
- لا يزيد دخل المسجلين عن 8600 ريال سعودي.
موعد صرف مقطوعة الضمان 1443
لم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد الإيداع لأكثر من عامين مضوا، وترقب المسجلين في الموقع موعد الإعلان والذي كان مرة أو مرتين كل عام، بينما يترقب الراغبين في الاستفادة منها تحديد موعد الصرف مع اقتراب شهر رجب أو شعبان أو رمضان 1443.
كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة
- يجب أن يكون المستفيدين مسجلا من قبل في طلب المساعدات المقطوعة ويحصل على رقم السجل المدني.
- يقوم بالدخول على “رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة“.
- يتم تسجيل رقم السجل المدني.
- يقوم بتسجيل رمز التحقق.
- يختار أيقونة “عرض”.
- تظهر للمستخدم حالة الطلب.
- يجب متابعة منصة تويتر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاطلاع على آخر الأخبار.
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