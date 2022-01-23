توقع موعد إيداع المساعدات المقطوعة بالمصارف وكيفية الاستعلام برقم السجل عبر hrsd.gov.sa

توقع موعد إيداع المساعدات المقطوعة في المصارف السعودية عبر إعلان منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تويتر، حيث قامت الوزارة على مدارس سنوات مضت بإيداع المبالغ المقررة للمستخدمين والمسجلين بطلبات مقطوعة الضمان عبر صفحة الوزارة في مرة أو مرتين في العام، وقامت صفحة التسجيل باستقبال الكثير من التسجيلات بينما تقوم صفحة الاستعلام باستقبال أعداد أكبر من المواطنين المحتاجين من المملكة للتعرف على الرد على طلباتهم بالحصول عليها.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ أطلاقها بالعديد من الخدمات الاجتماعية لكل من غير القادرين على العمل وأيضا الفقراء وكذلك الراغبين في الحصول على فرص العمل والتدريب والتأهيل عليه، حيث تقوم بالأعمال الخاصة بكلا الوزارتين، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية، وتم شمول العديد من البرامج الاجتماعية في تحديثات الوزارة عاما بعد عام، وطالبت المسجلين لديها بتحديث بياناتهم ونقل معلوماتهم عبر رابط وزارة الضمان الاجتماعي المطور لعمل قاعدة بيانات جديدة لهم وللاستفادة من الخدمات الجديدة للوزارة.

كيفية الاستفادة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي المساعدات المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان منذ فترة قريبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بإعادة التسجيل على الرابط الجديد، رابط الضمان الاجتماعي المطور، بينما تم استثناء أصحاب البرامج الاجتماعية والتأهيل الشامل من التسجيل على الرابط الجديد، ويكون مستفيدي المساعدات المقطوعة نظام منفصل عن نظام رواتب الضمان الاجتماعي، حيث تكون مقطوعة الضمان مبلغ متجمع ومقتطع تصرفه وزارة الموارد البشري والتنمية الاجتماعية لمرة أو مرتين في العام، ويبدأ من 10 ألاف ريال وحتى 30 ألف ريال.

مستفيدي الضمان الاجتماعي مستفيدي المساعدات المقطوعة يكونوا من فئات المجتمع المحتاجين من أصحاب الدخل المنخفض أو معدومي الدخل ويتم التسجيل للحصول على راتب شهري يتم تحديده من الوزارة حسب الحد الأدنى لدخل الفرد والاسرة.

يتم صرف راتب الشمان الاجتماعي للمقبولين فيه شهريا. يكون مستفيدي المساعدات المقطوعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين يقوموا بالتقدم بطلب إضافي للحصول على مبلغ كمساعدة مالية للعلاج أو لاستكمال نفقات التعليم أو ترميم منزل وما إلى ذلك.

ويتم الصرف للمقبولين مرة أو مرتين في العام حسب ما تقوم الوزارة بتحديده، ويكون الصرف بحد أدنى 10 ألاف ريال والاقصى 30 ألف ريال.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة