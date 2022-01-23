نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني وزارة الاسكان بالمملكة استعلام سكني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف دعم سكنى والتسجيل والشروط أصبح دعم سكنى هو الأهم في مواقع البحث بالنسبة للسعوديين على مدار الأيام الماضية بعد أن أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تحديدها موعد صرف الدفعة الأولى من الدعم وإيداع الأموال في حسابات المستفيدين، حيث يمثل دعم سكني فرصة عظيمة للمواطنين السعوديين الذين لا يتملكون وحدات سكنية بسعر مدعم من الدولة أو يريدون دعم من أجل المساهمة في بناء منازل، مما يجعل من أمر التسجيل في دعم سكني غاية في الأهمية بالنسبة لهم، كما يبحث المسجلين بالفعل في الدعم عن موعد صرف الدفعة الأولى في حساباتهم ، وسوف نوضح اليكم جميع التفاصيل المتعلقة بدعم سكني .

موعد صرف دعم سكني

وفي ظل زيادة استفسار المواطنين المتقدمين للحصول على دعم سكني عن موعد نزول الدفعة الأولى من الأموال في الحسبان الخاصة بهم، أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه تم تحديد موعد لإيداع الدفعات في حساب المستحقين في يوم 24 من الشهر الميلادي والذي يوافق هجريا 21 من جمادى الثاني، وأنه يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل في دعم سكني الدخول على الرابط الرسمي للموقع.

والتسجيل قبل أن يتم قفل باب التسجيل من قبل وزارة الإسكان ويتم التقديم للحصول على الدعم بواسطة اتباع الخطوات التالية:

يدخل المتقدم على الموقع الرسمي لدعم سكني التابع لوزارة الإسكان.

يتم إنشاء حساب وإدخال كافة البيانات المطلوبة وبعد انتهاء التسجيل يتم الضغط على إرسال.

سيتم فتح صفحة جديدة من أجل إدخال جميع البيانات في دعم سكنى وتفعيل حسابك

بعد ذلك يتم الضغط على تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية باستخدام المعلومات الموجودة في الموقع.

ومن ضمن المعلومات يتم كتابتها مستواك الأكاديمي، ومدة إقامتك في الخارج، وما إذا كنت قد تلقيت سابقًا مساعدة في الإسكان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

شروط التقديم على دعم سكني 1443

ويستهدف دعم سكني فئات المواطنين المحتاجين تملك وحدات سكنية وبناء منازل، وذلك حتى تتمكن الدولة من التغلب على أزمة الإسكان وفير مساكن مدعمة لهم، لذلك وضعت وزارة الإسكان ضوابط من أجل الموافقة على طلبات الدعم بدون هذه الضوابط سيتم رفض طلب الحصول على دعم سكني، وقد جاءت هذه الشروط على هذا النحو :