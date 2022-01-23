المستحقين في الضمان الاجتماعي المطور 1443/2022.. وكيفية الاعتراض على نتائج الاستحقاق

المستحقين في الضمان الاجتماعي المطور 1443/2022 يمكن للمواطنين، بالمملكة العربية السعودية، الذين تقدموا بطلبات للحصول للضمان الاجتماعي، أن يطلعوا إلكترونيًا على استحقاق الضمان الاجتماعي، وذلك بعد خضوعهم لفحص اللجان المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية، وتتم معرفة الاستحقاق من خلال إجراء عدد من الخطوات، وسوف نقوم بشرح تلك الخطوات تفصيليًا في السطور القادمة، كما سنتناول خطوات الاعتراض على النتائج، وطريقة التقديم في الدعم، وغيرها من المعلومات الهامة عن الضمان الاجتماعي المطور.

المستحقين في الضمان الاجتماعي المطور 1443/2022

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور في المملكة السعودية بمثابة نسخة حديثة من الضمان الاجتماعي القديم.

وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية بإصدار هذا النظام يوم 15 ربيع ثان 1443هـ، الموافق 20 نوفمبر 2021 م.

كما تضمن النظام المطور تحديث لعدد 26 مادة ببرنامج الضمان القديم، وهي المواد الخاصة بالفئات المستحقة للدعم.

كيفية معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443/2022

يمكن الاستعلام عن الاستحقاق وأسماء المقبولين فيه، وذلك باتباع التالي:

ينبغي تسجيل الدخول على بوابة وزارة التنمية الاجتماعية السعودية “عبر هذا الرابط“. https://hrsd.gov.sa/ar

ومن ثم، يجب الضغط على الأيقونة “استعلام”.

بعد ذلك، يجب اختيار “خدمات الموقع”.

ثم إضافة البيانات التالية:

رقم السجل المدني.

وكذلك رقم الضمان الاجتماعي.

وأيضًا رمز التحقق.

ومن ثم، سوف يظهر على الشاشة الرصيد الخاص بالمستخدم، والذي يعبر عن قيمة دعم الضمان المطور المقدم له.

كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر منصة الدعم

يمكن التسجيل إلكترونيًا ، وذلك من خلال منصة الدعم كالتالي:

يجب الولوج على منصة الدعم “من هنا“.

بعد ذلك، يجب الدخول على نافذة الملف الموحد.

ومن ثم، إدراج البيانات المطلوبة.

كما يجب الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا.

ثم يجب النقر على أيقونة “التقديم”.

كما يجب متابعة التعليمات على المنصة حتى استكمال الطلب.

كيفية الاعتراض على نتائج الاستحقاق