نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني للمتزوجات.. التقديم على قروض سكني للمتزوجات في السعودية 2022/1443 خطوات التقديم والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة سكني عدد من الخدمات الهامة للمواطنين من بينها خدمة تمويل السكن للسيدات المتزوجات؛ لذا يحرص البعض على التعرف على قروض سكني للمتزوجات 2022/1443 التفاصيل والشروط وطريقة التقديم، حيث يعتبر سكني برنامجًا مقدمًا من قبل وزارة الإسكان والصندوق التنموي العقاري، وقد تم إطلاق البرنامج في 2017، حيث تم تخصيص عدد 280 ألف وحدة إسكان في مختلف مدن المملكة، كما تم تحديد شروط وضوابط استحقاق قروض المنصة للمتزوجات وغيرهم.

قروض سكني للمتزوجات 2022/1443

يعطي برنامج الدعم سكني للسيدات المتزوجات حق الحصول على قروض لتملك وحدة سكن.

كما يمكن تقديم طلب الحصول على القرض إلكترونيًا، وذلك بعد الاطلاع على الشروط والتحقق من توافرها.

كذلك يتعين أن يقوم الزوج أولًا بتقديم الطلب؛ فإذا حصل على الموافقة جاز له التنازل لزوجته عن الطلب.

وبناءً على هذا التنازل تستطيع الزوجة تقديم طلب الحصول على التمويل العقاري.

حبث تقوم وزارة الإسكان بتحديد قيمة القرض بناءً على تكلفة السكن.

كما يُراعى ألا يتعدى مبلغ القرض قدرة السيدة على السداد، وذلك في ضوء بيانات الدخل الشهري لها.

شروط قروض سكني 1443/2022 للمتزوجات

تقرر أن تكون شروط حصول المتزوجة على القرض العقاري من سكني كالتالي:

ينبغي أن تكون السيدة سعودية الجنسية أصلًا ونشأة.

كما يجب أن تكون إقامتها بصفة دائمة داخل المملكة السعودية مع أسرتها.

بينما لا يشترط سن معين للسيدة للحصول على القرض، إلا أن عمر الزوج لا يجب أن يقل عن 25 عام.

كذلك لا يجوز لمن سبق له الحصول على دعم إسكان أن يحصل على قرض سكني.

كما يتعين ألا يكون للسيدة المتقدمة للقرض مسكنًا ملائمًا.

علمًا بأن الشروط يجب أن تكون مستوفاة في المتقدمة من وقت تقديم الطلب حتى صرف مبلغ القرض.

طريقة تقديم المتزوجات في قروض سكني 1443/2022

يمكن للسيدات المتزوجات تقديم طلبات للحصول على القروض العقارية من سكني، وذلك إلكترونيًا باتباع الخطوات المعتمدة التالية:

ينبغي الدخول مباشرةً على منصة سكني .

ثم فتح تبويب (التسجيل في سكني).

كذلك يجب إدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد في الخانات المخصصة لذلك.

كما يجب قبول الشروط والأحكام الخاصة ببرنامج الدعم سكني.

ومن ثم، استكمال خطوات التسجيل، وذلك من خلال إدخال البيانات التالية: رقم الجوال. البريد الإلكتروني. كلمة المرور، ثم تأكيدها. كود تفعيل الحساب. بعد ذلك، يجب النقر على (تسجيل)، ثم (إرسال).



وجدير بالذكر، أن الوزارة سوف تتحقق من استحقاق المتقدمة بطلب الحصول على القرض، ثم إبلاغها في حالة الموافقة.

أما إذا لم يتم قبول الطلب؛ فسوف يتم إرسال رسالة نصية للمتقدمة بتوضيح أسباب رفض الطلب.