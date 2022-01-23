بعد صرف الدفعة الأولى.. موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الدفعة الثانية من وزارة التنمية البشرية

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بكثرة، لهذا أصبح البحث عنها خلال الساعات الماضية في تزايد مستمر خصوصًا بعد تصريحات وزارة الموارد البشرية بخصوص عملها خلال الساعات التالية على بدء قبولها لطلبات المواطنين الذين يرغبون في الحصول على المنحة المقدمة من الضمان الاجتماعي، وسوف تقوم بتأكيد طلباتهم من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة خلال الساعات القليلة التالية، وفي هذا الصدد سوف نقوم من خلال موقعنا في السطور التالية بذكر موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة الاستعلام عنه بالخطوات.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت في المملكة العربية السعودية ببدء عمليات استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، ونظرًا لكثرة البحث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 فقد قمنا بالتقصي ووجدنا أنه سوف كان من يوم الخميس 20 يناير 2022، وذلك تبعًا للمرسوم الملكي الذي تم إطلاقه من خلال خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كما أن الوزارة قد قامت بإيضاح أنها سوف تبدأ دراسة الاستحقاق وموعد الصرف للمتقدمين الجدد، وذلك بهدف الإعلان على نتائج الأهلية، وإذا كانت لديك العديد من الاستفسارات أو ترغب في الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، وأي دفعة ثانية سنعرف عن طريق إرسال رسائل نصية للمستحقين، فسوف نقوم بذكر الطريقة بالخطوات في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يمكنك الآن الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ومعرفة كل المعلومات عنه، فقط كل ما عليك هو اتباع مجموعة من الخطوات التي سوف نذكرها بالتفصيل في النقاط التالية:-

أولًا: تسجيل الدخول من خلا النقر على رابط موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي.

ثانيًا: النقر على خانة خدمات الموقع الإلكترونية.

ثالثًا الضغط علي رابط استعلام نتائج الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

رابعًا: كتابة رقم السجل المدني.

خامسًا: تسجيل رقم الضمان الاجتماعي.

سادسًا: إدخال رمز التحقق.

سابعًا: الضغط على خانة استعلام.

بعد إتمام تلك الخطوات سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل وقيمة الضمان الاجتماعي المُضاف لك.