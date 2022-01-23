رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي 1443 وشروط الحصول على الدعم

هناك العديد من الخدمات والمساعدات التي تحرص المملكة العربية السعودية في تقديمها لخدمة المواطنين السعوديين ومن أهم تلك الخدمات التي قدمتها المملكة في السنوات الأخيرة هو برنامج ريف لدعم المزارعين وكافة العاملين في النشاط الزراعي للأسر المنتجة وربات البيوت، والهدف من هذا الدعم هو مساعد الأسر المنتجة و ربات البيوت في مجال الزراعة، كما أن المملكة تسعى إلى تحسين الاقتصاد الزراعية لذلك تقدم لكافة المزارعين كافة الخدمات والتقنيات والمواد والتسهيلات التي تساعدهم في تنشيط حركة الزراعة في المملكة، لذلك يتساءل الجميع دائمًا على شروط الحصول على دعم برنامج الريف و طرق التقديم.

رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي 1443

من أكثر الموضوعات التي يتساءل عنها الآلاف من المواطنين السعوديين هو رابط التقديم في برنامج ريف للحصول على الدعم المادي التي يقدمها البرنامج، ورابط التقديم هو:

اولًا على المتقدم التوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج دعم الريف.

على الفور سيظهر امامك الصفحة الرئيسية للموقع قم بالضغط على أيقونة تسجيل أسرة منتجة.

ثم قم بالنقر على تسجيل الآن.

سيظهر أمامك نموذج التقديم لبرنامج ريف.

قم بملئ كافة البيانات المطلوبة ( الاسم والرقم الهوية، محل الإقامة، رقم الجوال وغيرها من البيانات.

لابد من التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

سيتم إرسال رمز التحقق على هاتفك المحمول.

قم بإدخال رمز التحقق التي تم إرساله.

بعد ذلك قم بالنقر على التسجيل في برنامج دعم الريف.

شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

هناك بعض الشروط التي تم وضعها من قبل برنامج ريف للحصول على الدعم، شروط التقديم هي: