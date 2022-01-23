وزارة التعليم تحدد ألية العودة الحضورية للمدارس شرح بالفيديو لعودة طلاب الابتدائي ورياض الأطفال

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم العودة الحضورية للمدارس، بعد انقطاع دام لعامين منذ 2020 بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وسط أستعدادات مكثفة من جميع الجهات المعنية لتوفير أقصى درجات الأمان لقرابة 3.5 مليون طالب وطالبة، هم عدد طلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، وأعلنت الوزارة حالة الطواري في جميع مديريات التعليم على مستوى المملكة، وأعلنت الدليل الإرشادي لأولياء الأمور وطالبت المدارس إرسال تقارير مصورة عن وضع الطلاب، ومدى الجاهزية لاستقبالهم على مدار اليوم وطمئنت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور أن أبنائهم في رعاية الله ثم المخلصين من أبناء وزارة التعليم.

رحلة العودة الأمنة للمدارس

استعدت وزارة التعليم منذ فترة كبيرة للعودة الأمنة للطلاب، وجهزت كافة المتطلبات لضمان سلامة الطلاب، من حيث توفير أجهزت الكشف عن الحرارة في مدخل المدارس وعمل مسارات لكل فئة من الطلاب تمنع التداخل والتزاحم بينهم كما جهزت المدارس بكافة أدوات التعقيم وحددت نمازج تشغيلية مرنة لعودة الطلاب، والالتزام بتحقيق كافة متطلبات وزارة الصحة والإجراءات المعتمدة من هيئة الصحة “وقاية”.

الطلاب المستثنون من العودة الحضورية للمدارس

الطلاب المصابون بداء السكري من النوع الأول. الذين يعانون من السمنة المفرطة أو نقص شديد في الوزن. أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين. الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة أو ضمور العضلات والأعصاب. الأطفال التي تعاني من فقر الدم والأنيميا والتلاسيميا. الطفال الذين يعانون من نقص المناعة والأمراض الحينية والوراثية. كل الأطفال الذين لديهم أشقاء يعانون من كافة الأمراض السابق ذكرها أو الطلاب المعفيون من تلقي لقاح كورونا.

تعرف على إجراءات النقل المدرسي الأمن

عسل اليدين جيداً بالماء والصابون وتعقيم اليدين بالمطهرات قبل وبعد الصعود للحافلة. تغطية الأنف والفم أثناء ركوب الحافلة وعند السعال أو العطس. ترك مقعد خالي بين كل طالب وأخر في الحافلة. يجب تجهيز الحافلات وتطهيرها بشكل كامل قبل كل رحلة والتأكد من التهوية الجيدة للحافلة.

وزارة التعليم السعودية

نشرت وزارة التعليم السعودية الدليل الإرشادي للطلاب وأولياء الأمور، وأعلنت أن كافة الأمور والمتطلبات جاهزة لإستقبال الطلاب، والوزارة تعمل وفق رؤية وخطة واضحة للتعامل مع الجائحة، وعند تنفيذ كافة المتطلبات لن تكون هناك أي عقبات في الحضور الأمن للمدارس، في مختلف مدن ومحافظات المملكة.