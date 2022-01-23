امن الحج والعمرة تقديم.. شروط التقديم على وظائف أمن الحج والعمرة للنساء 1443 عبر أبشر للتوظيف

امن الحج والعمرة تقديم وشروط التقديم على وظائف أمن الحج والعمرة للنساء 1443 عبر أبشر للتوظيف وفق ما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوظائف أمن الحج والعمرة للنساء 1443، وذلك لاشغال رتبة جندي ولكن وضعت وزارة الداخلية عدة ضوابط وشروط لابد ان تكون متوفرة في المتقدمين نذكرها في السطور التالية:

شروط وظائف أمن الحج والعمرة للنساء 1443

حددت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عدة شروط لابد ان تتوفر المتقدمات إلى وظائف أمن الحج والعمرة للنساء 1443 لإشغال رتبة جندي بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تقديم وكانت الشروط كالآتي:

يفضل ان تكون المتقدمة حاصلة علي مؤهل عالي

يمكن التقديم التقديم على امن الحج والعمرة للنساء للحاصلات علي مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لابد ان تكون المتقدمة لاشغال رتبة جندي بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ان تكون سعودية الجنسية.

يجب أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك.

يستثني من شرط الجنسية النساء المتقدمات التي نشأت مع والدها خارج البلاد أثناء تأديته خدمة للمملكة العربية السعودية خارج أراضيها.

أن لا يكون للمتقدمة سابقة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

لابد أن تكون المتقدمة لديها هوية وطنية سارية المدة.

أن تكون المتقدمة غير عاملة في أحد الوظائف التابعة لنظام الخدمة العسكرية.

لابد أن تكون المتقدمة غير عاملة بااي جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية.

يشترط ان تكون المتقدمة لوظيفة أمن الحج والعمرة ان تكون متزوجة من رجل سعودي الجنسية ولا يتم قبول من هي متزوجة من رجل غير سعودي.

لابد ان تجتاز المتقدمة الاختبارات الخاصة بالقبول.

المتقدمة السعودية الحاصلة علي المؤهل الجامعي او الثانوية العامة الخاصة بها من خارج البلاد لابد ان توثق الشهادة وتصدق عليها من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

امن الحج والعمرة تقديم للنساء 1443

تسجيل الدخول إلي موقع امن الحج والعمرة تقديم للنساء 1443 الإلكتروني الرسمي الخاص بتعيينات امن الحج والعمرة للنساء وهو منصة ابشر للتوظيف من خلال رابط jobs.sa