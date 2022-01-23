نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنك التنمية الاجتماعية وأهم الشروط والمستندات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنك التنمية الاجتماعية وأهم الشروط والمستندات، حيث يعتبر بنك التسليف من أهم وأكبر البنوك الموجودة بداخل المملكة العربية السعودية، فهو يقدم العديد من أشكال المساعدات المختلفة للمواطنين داخل المملكة، حيث يقدم القروض بأنواعها، وأنواع التمويل المختلفة بكل التسهيلات المختلفة، هذا محاولة من بنك التنمية لوصول المواطن لحياة كريمة ولمواكبة أعباء الحياة وتكاليفها، ومن أهم الخدمات التي يقدمها بنك التسليف هي خدمة تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة، بحيث بقوم بإعطاء التمويل للمواطن الذي لديه الرغبة بالقيام بتنفيذ مشروع ومزاولة العمل الحر، وهو ما سوف نتحدث عنه اليوم داخل هذا المقال، تعرف أيضا على قرض أهل بنك التسليف الخطوات والشروط المطلوبة والرابط الرسمي للتقديم

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يعتبر هذا البرنامج المقدم من بنك التسليف او ما يسمي بمسارات هو واحد من أهم برامج التمويل التي يقدمها بنك التسليف، فهي تعمل على مساعدة المواطن للعمل على بدء مشروعه الخاص به، ومساندته من التمكن من القيام بالعمل الحر، كما أن لهذا البرنامج عدة أهداف أهمها كما يلي:

شروط الحصول على الدعم

هناك مجموعة من الشروط التي قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديدها ويجب أن يتم توافرها في الشخص المتقدم للحصول على الدعم ليتم الموافقة عليه، وهذه الشروط هي كما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية

يشترط ألا يقل عمره عن 21 عاما، كما ينبغي ألا يزيد العمر عن 65 عاما

ومن أهم الشروط عدم طلب أكثر من دعم واحد في نفس الوقت

كما يشترط التفرغ التام للمشروع

يجب أن يتناسب الوضع الائتماني والمالي قبل الدعم.

المستندات المطلوبة للحصول على الدعم

للتمكن من الحصول على تكويل المشروعات الصغيرة من قبل بنك التسليف أن يتم توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقديم على الدعم، وهذه المستندات هي كما يلي:

ينبغي أن يتم ملئ جميع البيانات المطلوبة بنموذج الطلب عند التقديم، والتأكد من كونها صحيحة.

ويشترط أن يتم إرفاق الأصل من المؤهل والشهادات.

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي

يجب إرسال شهادة اجتياز الدورة التدريبية المنظمة من قبل الجهات المسئولة

إرفاق جميع التصاريح التي يقوم البنك بطلبها.

الضمانات المطلوبة للحصول على دعم المشروعات من بنك التنمية

حيث إنه كما قمنا بعرض أهداف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية الاجتماعية وكذلك أهم الشروط والأوراق المطلوبة. يمكننا أيضاً عرض الضمانات التي يطلبها البنك للحصول على الدعم والتي يقدم أحداها العميل أو جميعها كما يلي :

الرهن الخاص لأصل المروع الذي يتم التمويل لأجله

وكذلك رهن أحد عقارات المستفيد الغير مسكونة

وأيضاً رهن أي من الامتلاكات الشخصية الأخرى.

برامج دعم الموكلة رهن شروعات الصغيرة بنك التسليف

يوفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من البرامج لدعم المشروعات الصغيرة، والتي يعتبر من أهما برنامج مسار الإختراع، ويعمل هذا البرنامج على توفير الدعم للأفراد العباقرة داخل المملكة، ويتم هذا بغرض مساعدتهم في تنفيذ المشروعات المختلفة، كما أنه يتم دفع مبالغ للتمويل كبيرة قد تصل إلي 4 ملايين ريال سعودي.

أهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض المختلفة والمتنوعة لتتناسب مع مختلف احتياجات العميل. ويمكننا عرض أهمها كما يلي: