ادفع 65 ريالا فقط شهرياً.. كيفية تقسيط جوال HUAWEI NOVA 9 من زين السعودية 2022

تُوفر شركة زين في المملكة العربية السعودية العديد من العروض على الهواتف الذكية، إذ يمكن تقسيط جوال HUAWEI NOVA 9 من زين السعودية دون دفع مقدمة لشراء الهاتف، ودفع قسط شهري 65 ريالا سعوديا فقط مع الحصول على هدايا مجانية، فيما يأتي ذلك في إطار الخدمات التي توفرها الشركة للعملاء في جميع المدن والمناطق، وفي الوقت ذاته لتتنافس بقوة مع الشركات العاملة في سوق الاتصالات بالمملكة.

كيفية تقسيط جوال HUAWEI NOVA 9 من زين السعودية 2022

ومن الممكن تقسيط جوال HUAWEI NOVA 9 من زين السعودية 1443هـ، باتباع عدد من الخطوات السهلة على النحو التالي:

نشتري الهاتف من أي فرع لزين في السعودية. نطلب من خدمة العملاء الاشتراك في خدمة تقسيط هاتف جوال من زين. استخدم بطاقة ائتمان لأي بنك من البنوك المشاركة في برنامج التقسيط لشركة زين للاتصالات في السعودية. وبعد مرور يومين على عملية الشراء نتصل بالبنك الذي تتعامل معه ليحول العملية إلى أقساط دون فائدة. رابط شراء جوال هواوي نوفا 9 من زين.

شروط زين لتقسيط جوال هواوي نوفا 9 من زين السعودية

وحددت شركة زين السعودية عددًا من الشروط التي يجب توفرها لتقسيط جوال هواوي نوفا 9، وهي تتلخص في النقاط التالية:

وجود سجل سجل ائتماني بتصنيف يسمح للعميل الاشتراك في التقسيط.

في حالة إلغاء عقد خطة تقسيط الجهاز يترتب على العميل دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز مع الضريبة.

يجب أن يُسدّد العميل آخر 3 دورات فوترية.

لا بد من أن يكون خط زين الخاص بالعميل مُفعّل، ولم يحظر.

ألا يكون هناك أي مبالغ جرى فوترتها ولم يجرِ دفعها أكثر من 20 ريالا سعوديًّا.

يجب ألا يكون على العميل أي غرامات سابقة.

رقم زين المجاني للتواصل مع خدمة العملاء

وأتاحت شركة زين السعودية رقمًا مجانيًّا وبعض الأرقام الخاصة بالتواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن العروض وتقديم الشكاوى، وذلك على النحو التالي: