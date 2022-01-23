رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل 1443 حاسبة الضمان الاجتماعي

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عمر شويل - جدة رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، أتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل المواطنين الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. وهو يتيح لهم الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه لهم حكومة المملكة، ويتبر البرنامج من أهم الخدمات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهو يستهدف شريحة معينة في المجتمع السعودي، وهي الأسر الفقيرة ذات الدخل المنخفض. إذ أنهم لا يستطيعون تحقيق كافة متطلبات الحياة الضرورية، إذ يتم صرف رواتب شهرية في حسابات كل المستفيدين. على أن يكونوا مستوفين لكل الشروط التي أقرتها الوزارة. تجدر الإشارة إلى أن خطة برنامج الضمان المطور تعتمد على أموال الزكاة وتحرص على وصولها لمستحقيها. وكذلك يستمد الدعم من عائدات الأوقاف في السعودية، سنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، تابعونا.

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. لكل المواطنين الذين يريدون أن يقدموا للبرنامج للانتفاع بالدعم المادي الذي يقمه البرنامج. ويمكنهم أن يقوموا بالتقديم بشكل إلكتروني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي استحدثها البرنامج. لضمان تسهيل وصول الطلبات إلى القائمين على البرنامج، وستتم دراستها والتحقق من استحقاق الضمان الاجتماعي للمتقدمين.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة لكل المتقدمين الذين يبحثون عن رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بأنه لكي يتم قبولهم وصرف الدعم في حساباتهم كل شهر. يجب أن تتوفر فيهم مجموعة من من الشروط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. ومن أبرز الشروط هي الجنسية السعودية لكل المتقدمين. ما عدا الأرملة والمطلقة اللواتي لهن أبناء سعوديين، وكذلك الأيتام بشرط أن يكون لهم بطاقات تنقل.

كما يجب أن يقل دخل الفرد عن الحد الأدنى للضمان، وهو 1100 للعائل، و550 لكل فرد في العائلة. كما يجب أن يستوفي كل متطلبات الوزارة المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية للأبناء، بالإضافة إلى التزام كل فرد في الأسرة ببرامج التدريب والتوظيف على إن استطاعوا أداءها. ولا يجب أن يقيم في دار من دور الإيواء التي ترعاها الحكومة السعودية، ولا يكون له عقار أو أصول ذات قيمة باهضه.

الضمان المطور تسجيل الدخول

من أجل تسجيل الدخول إلى برنامج الضمان المطور، يجب أن يقوم المستعلم باتباع مجموعة من الخطوات من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وهي متاحة لكل أرملة أو مطلقة أو أسرة تعاني من ضعف الدخل ولا عائل لها، يمكنهم الاستفادة من معاش الضمان المطور من أجل ضمان الاستقلالية المالية وتوفير كل الاحتياجات الناقصة، ويتم تسجيل الدخول من خلال ما يلي:

في بادئ الأمر، يجب أن يقوم المواطن بالدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الانترنت.

يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية، ثم يضغط على تسجيل الدخول .

يعبئ المستخدم كافة البيانات من أجل الدخول إلى حسابه في الضمان الاجتماعي المطور .

في الأخير يختار خيار تسجيل الدخول، وهذا خاص بالمسجلين من قبل.

كم يستغرق قبول الضمان المطور

جلّ المواطنين والمواطنات السعوديات الين قاموا بتقديم طلباتهم إلى برنامج الضمان المطور. يرغبون في معرفة الوقت الذي قد يستغرقه مراجعة الطلب من طرف المسؤولين عن البرنامج. وتجدر الإشارة إلى أن الرد على الطلب قد يستغرق حوالي عشرين يوما من تقديم الطلب، وسيردون عليه بالقبول أو الرفض، وسيتم صب معاش الضمان في حسابه في حال قبوله في الشهر الذي يلي التقديم.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يرغب الكثير من المستفيدين الذين قدموا لبرنامج الضمان المطور القيام بعملية احتساب معاش الضمان المطور. وقد تم تحديد آلية مخصصة لذلك، إذ يتم تحديد الدخل لكل أفراد العائلة، ثم يقومون بخصم 50% من قيمة الدخل الشهري. ثم يضاف الخصم إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة، ثم يقارن المجموع بالحد الأدنى المحتسب للراتب حسب الاستحقاق الشهري الذي سيعتمد حسب لعدد أفراد العائلة.

إلى هنا نصل معكم إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وأهم شروط استحقاق الضمان المطور. وكيفية تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك تطرقنا إلى الوقت الذي يستغرقه الرد بالقبول على طلب المواطن، ثم بيّنا كيف يتم احتساب معاش الضمان المطور.