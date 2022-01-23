عودة المدارس لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بالسعودية 2022م

عودة المدارس اليوم الأحد 23 يناير 2022 الموافق 20 جمادى اللآخرة 1443هـ، لطلاب مرحلتي التعليم الابتدائية ورياض الأطفال وفق أحدث قرارات وزارة التعليم السعودية بما يتوافق مع دراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالتحذير من غلق المدارس ومتابعة الدراسة حضوريًا بالرغم مما تواجهه البلاد من تحديات ضد كورونا، وقد تمت اليوم عودة المدارس للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بكافة المدارس الأهلية والحكومية والعالمية والأجنبية بالسعودية، والجدير بالعلم أن حوالي 97% من المدارس سابقة الذكر سينطبق عليها نموذجي التشغيل المنخفض والمتوسط.

عودة المدارس وفق النماذج التشغيلية للعودة حضوريًا

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودية اعتمدت ال 3 نماذج التشغيلية للعودة الحضورية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتأتي الثلاث نماذج كالتالي:

أولًا مدارس المستوى المنخض وهي المدارس المتسعة في المساحة وتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية بها.

وهي المدارس المتسعة في المساحة وتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية بها. كذلك مدارس المستوى المتوسط وهي المدارس التي تتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنته وزارة الصحة السعودية بها، لكن في حال تقسيم طلاب الفصل الواحد على مجموعتين.

وهي المدارس التي تتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنته بها، لكن في حال تقسيم طلاب الفصل الواحد على مجموعتين. في النهاية مدارس المستوى العالي وهي المدارس التي تتسمح فصولها ومبانيها وقاعاتها لتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب والطالبات، إضافة لتطبيق البروتوكولات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية بها، لكن في حال تقسيم طلاب الفصل الواحد على ثلاث مجموعات.

خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1443 تزامنًا مع عودة المدارس

في نفس السياق السابق ذكره فإن بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عودة التعليم حضوريًا للمرحلتين الابتدئية ورياض الأطفال، تم الإعلان عن خدمة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور الإلكتروني يتم من خلال الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على نظام نور الإلكتروني. كذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الإلكتروني على النظام من خلال تسجيل البيانات المطلوبة. يلي ذلك النقر على أيقونة النقل المدرسي واختيار التنقل المدرسي للعام القادم كما يجب الضغط على طلب نقل الموجود في خانة خيارات، من الاسم المطلوب. قم بالتعليم بالموافقة على مربع الشروط والأحكام. كذلك القيام بتعبيئة البيانات الأساسية من خلال نموذج طلب الخدمة. قم بإدخال رقم الجوال وأعد كتابة الرقم السري الذي تم إرساله لك. يلي ذلك قم بالنقر على أيقونة دفع أجور التسجيل عبر السداد. قم بالنقر على نعم لتأكيد رسالة السداد. يجب الاحتفاظ بفاتورة السداد. في النهاية بالإطلاع على فاتورة السداد ستعرف طلب قيد الدراسة من الشركة.

أهداف النماذج التشغيلية لعودة حضورية آمنة بالمدرس الابتدائية ورياض الأطفال 2022

كذلك من أبرز أهداف النماذج التشغيلية التي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية اليوم نذكرها كالتالي: