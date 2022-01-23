نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر cpc.gov.sa طريقة تقديم طلب للديوان الملكي my.gov.sa مساعدة مالية – سداد الديون -منحة أراض مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيراً ما يبحث مواطني المملكة عن طريقة تقديم طلب للديوان الملكي my.gov.sa مساعدة مالية وسداد الديون عبر بريد الديوان الملكي السعودي إلكترونياً [email protected]، والذي دائما أبوابة مفتوحه لمواطني المملكة لاستقبال طلباتهم في العديد من المجالات، وعلى رأسها طلب مساعدة مالية للمحتاجين والأشد احتياجاً، وكذلك الكثير من أصحاب الديون ما يبحثون عن أيسر الطرق لسداد ديونهم والقروض البنكية التي عجزوا عن سداداها مما نتج عن ذلك إيقاف خدماتهم، ويحتاجون إلى رفع إيقاف الخدمات، كما يقدم الديوان الملكي السعودي منح أراضي مجانية بالمشاركة مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، أما عن المرضى الباحثين عن سُبل العلاج فدائما ما تمتد الأيادي الكريمة بالديوان الملكي السعودي لتوفير سُبل علاجهم على نفقة المملكة، وكذلك للمطلقات والأرامل والأيتام يحظون جميعاً برعاية الديوان الملكي.

طريقة تقديم طلب للديوان الملكي my.gov.sa مساعدة مالية

وتجدر الإشارة إلى أن مكاتب الديوان الملكي تقوم بفحص ودراسة والتدقيق في طلبات المساعدة سواء كانت مساعدة مالية أو عينية، ويتم البت السريع في أمر طلبات المساعدات، وذلك وفق شروط وضوابط، حيث يولي الديوان الملكي اهتمامه لتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لمواطني المملكة، وخاصة المساعدات التي يقدمها لمن تعرض لأمات كبيرة أو كوارث، أو يحتاجون للعلاج بالخارج وإجراء العمليات الجراحية العاجلة.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لطالبي المساعدة سواء مالية أو عينية أو منحة أراضي مجانية أن يتواصلوا مع الديوان الملكي السعودي من خلال إرسال معروض طلب إلى أي من مكاتب الديوان عبر البريد بجميع المدن والمناطق ، كما يمكن التواصل مع الديوان الملكي إلكترونياً عبر موقع الديوان الملكي.

مساعدات الديوان الملكي السعودي

نظرا للظروف المعيشية القاسية التي تواجه بعض فئات المجتمع السعودي خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مما نتج عنها ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وفواتير الكهرباء والمياه ، وأسعار المشتقات النفطية، فما كان من الديوان الملكي إلا فتح أبوابه ومد يده بالمساعدة لمواجهة تلك الظروف التي ألمت بالبعض من مواطني المملكة، فجميع المكاتب التنفيذية للديوان الملكي يمكن من خلالها طلبات الحصول على مساعدات مالية وسداد الديوان ومصاريف العلاج، هذا إلى جانب الشق الاجتماعي الذي يشمل العفو عن بعض المسجونين، خاصة الغارمين منهم.

طرق تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي

هناك طرق عديدة لتقديم طلب مساعدة مالية أو عينية من الديوان الملكي، حيث وفر الديوان عدة طرق للتواصل، كما يمكن طلب المساعدة من خلال رابط الديوان الملكي عبر المنصة الوطنية الموحدة، ذها بجانب التواصل من خلال البريد السعودي، وكذلك أرقام الهواتف من داخل وخارج المملكة، وسنتناول تفصيلا طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم طلب مساعدة مالية أو عينية أو الحصول على منحة أرض مجانية.

طريقة تقديم معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي عبر المنصة الوطنية الموحدة

وتعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الشائعة في تقديم طلب مساعدة الديوان الملكي، حيث يمكن لطالبي المساعدة تقديم صيغة معروض طلب عن طريق رابط المنصة الوطنية الموحدة للديوان الملكي، حيث يمكن الدخول على الرابط، ثم النقر على أيقونة بدء الخدمة، بعدها يتم اختيار نوع المساعدة التي ترغبون في الحصول عليها، ثم القيام بتسجيل البيانات المطلوبة، والضغط على التالي لتقديم الطلب.

تقديم طلب مساعدة الديوان الملكي من خلال البريد السعودي

وهي أيضا من الطرق الشائعة للتواصل مع الديوان الملكي لطلب المساعدة العينية أو المالية أو منحة أرض مجانية لبناء مسكن ملائم، ويتم كتابة معروض الطلب وإرساله على عنوان البريد السعودي (الهدى 7636 – الرياض 12911)، ويجب لتنويه على أنه يجب كتابة بيانات مقدم الطلب وعنوان إقامته ورقم هاتفه الجوال لسهولة التواصل معه، كما يجب إرفاق المستندات الدالة على الاحتياج الفعلي للمساعدة.

شروط التقديم للحصول على منح الأراضي من الديوان الملكي

حدد الديوان الملكي السعودي، بعض الشروط المطلوبة في الأشخاص المتقدمين للحصول على منح الأراضي السكنية، ضمن المنح التي تقدمها المملكة لمواطنيها المنطبقة عليهم الشروط والقواعد التالية:-

الجنسية السعودية والإقامة بشكل كامل داخل المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

عدم الحصول سابقاً على منحة أراضي من قبل.

أن لا يتملك المتقدم مسكن شخصي خاص به.

رابط تقديم طلب الحصول على منح الأراضي من الديوان الملكي السعودي

طرق التواصل مع الديون الوطني السعودي (هاتف – بريد إلكترونيا – بريد سعودي)