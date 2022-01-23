تمويل شخصي للشباب بدون فوائد ولا رسوم مدعوم بأقل قسط شهري وشروط بسيطة

تمويل شخصي للشباب بدون فوائد ولا رسوم مدعوم بـ60 ألف ريال سعودي بنك التنمية الاجتماعية تحت مسمى تمويل الزواج ضمن المنتجات المتوفرة المدعومة للمواطنين مخصصة للذكور فقط على أن تجمع هذه المنتجات الفئات المستهدفة للمساعدة المالية الفعلية والوصول إلى المستفيدين الفعليين من سكان المملكة الذين هم محدودي الدخل والمحتاجين دعم مالي لتيسير مسيرة الحياة والتغلب على صعوبات العيش والغلاء، ومن خلال هذا بدأ بنك التسليف مراعاة تلك الفئات على أن يخصص مجموعة قروض بنك التنمية لكل عميل على حدى ثم أصبح لديه منتجات تضم التمويل الاجتماعي الذي يشمل القرض الشخصي والأسري والأرامل والمطلقات وترميم المنازل، بالإضافة إلى تمويل الشباب بدون تحمل فوائد أو رسوم على القرض، وذلك من أجل المساعدة لمن يرغب في الزواج وبداية حياة جديدة ويحتاج إلى المال.

قروض بنك التنمية الاجتماعية

يضم البنك عدة منتجات تمويلية مدعومة للأفراد كـ تمويل الأسرة بدون فوائد ولا رسوم للفئات محدودي الدخل، أما لقطاع الأعمال تمويل نفاذ للعاطلين الذين يحتاجون المال لبدء مسيرة جديدة والعمل، فضلاً عن قرض الأسر المنتجة وهو مدعوم أيضاً وجميعهم يهدفون إلى تحقيق المساعدات المالية ورفع مستوى المعيشة.

شروط تمويل الزواج للشباب بنك التنمية

4 معايير فقط من أجل طلب التمويل بدون رسوم من بنك التسليف على النحو التالي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

للحصول على تمويل بدون فوائد لابد أن العميل من محدودي الدخل لا يزيد راتبه عن 12.500 ريال.

لابد أن يكون الزواج للمرة الأولى والزوجة تكون سعودية الجنسية أو من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتطلب موافقة الجهات المعنية.

يقدم العميل عقد النكاح رسمي ويكون مصدق من المحكمة المختصة بشرط أن لا يمضي عليه أكثر من سنتين هجريتين.

كما يشترط وجود سجل ائتماني جيد.

كيفية طلب تمويل شخصي للشباب بدون فوائد ولا رسوم

أولاً يجب استيفاء الشروط المحددة أعلى والتقديم الإلكتروني عبر رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية

الأوراق المطلوبة قرض الزواج:-