إعلان موعد نزول الدفعة الثانية من معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة موعد نزول الدفعة الثانية من معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، اليكم رابط sbis.hrsd الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية، والذي أطلق لخدمة المواطنين حول مدن المملكة وتقديم العديد من الخدمات الحكومية لهم، وذلك في سياق رقمنة كافة الخدمات لتيسير الامور علي المواطنين، وبعد تلقي عدد هائل من المواطنين رسالة أهلية المعاش منذ ايام، نجد حرص كبير من باقي المتقدمين علي معروفة موعد نزول الدفعة الثانية من المعاش، خاصة إن المتقدمين تسلموا رسائل أهلية وفي غضون اسبوع تم صرف المعاش لهم، علما بأن المعاش يصرف بعد شهر من تقديم المواطن المستوفي لجميع الشروط ونجاح الطلب في القبول.

موعد نزول الدفعة الثانية من معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd

منذ ايام تسلم مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الاولي لمن استحق الاهلية، وخلال تلك الفترة تجري مراجعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لباقي الطلبات، وعلية يمكنكم التاهب قريبا لصرف المعاش بعد تسلم رسالة SMS، كذلك يمكن لمن تقدم سابقا وتم رفض طلبة القيام بإعادة إرسال الطلب مجددا، أو تقديم اعتراض علي الرفض في خلال 30 يوم من تلقي رسالة عدم القبول للطلب.

كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

يتم صرف معاش شهري للمواطن الذي تنطبق علي شروط الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتحصل العائل الاساسي علي 1100 ريال، فيما يتم صرف 550 ريال لكل فرد تابع، نذا وقد تم الإشارة الي كيفية تقدير قيمة المعاش الشهري من خلال الصورة التوضيحية، ويمكنكم متابعة تفاصيل أكثر والاستعلام عن المعاش بالتواصل مع الرقم 19911 المجاني.

رابط التسجيل للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي

هذا وقد تم تعيين رابط منصة الدعم والحماية المدنية والتي يتقدم من خلالها المواطنين للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور، وسوف نوفر لكم خطوات توضيحية لكيفية التسجيل كمستفيد جديد