رابط منصة مدرستي تسجيل حساب جديد وتحضير درس غير متزامن

رابط منصة مدرستي تسجيل حساب جديد وهي من أهم المنصات التعليمية في السعودية، ولأنها تحتوي على العديد من الملفات المهمة للطلاب أثناء دراستهم، ومنصة مدرستي يستطيع الدخول اليها على شبكة الإنترنت، فهي تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأدوات التعليمية الإلكترونية، تم إنشاء المنصة لمساعدة الطلاب والطلاب على تحقيق الأهداف التعليمية لبرامجهم ودوراتهم، وكذلك لدعم تطوير المهارات والقيم والمعرفة، .نظرًا لاستخدام الأساليب المتقدمة والحديثة في التعليم لمساعدة الطلاب على التغلب على الملل، كانت منصة مدرستي إحدى المنصات المتقدمة التي يمكن للطلاب من خلالها تسلية أنفسهم.

رابط منصة مدرستي عودة المدارس

منصة مدرستي التعليمية هي منصة إلكترونية مهمة في المملكة، وقد تأسست عام 1442هـ من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية كبديل عن التعليم المدرسي التقليدي، يمكن للطالب اخذ دروس افتراضية وإكمال المهام وإرسالها إلى المعلم لمراجعتها عبر البريد الإلكتروني، يمكن للطالب أيضًا تنزيل دورات تعليمية متنوعة، والحصول على جدول دراسي، وإجراء الاختبارات المدرسية، والاستفادة من الأدوات التعليمية الأخرى المتوفرة على المنصة، مثل الألعاب التعليمية ، وبنوك الأسئلة، وتحديد النتائج، وكذلك الأدوات التعليمية المتاحة للمعلمين من خلال النظام الأساسي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الانتقال إلى موقع منصة مدرستي وذلك لاستخدام الخدمات الإلكترونية للموقع، والتي من أهمها تقديم جميع المعلومات والنصائح حول العام الدراسي المقبل بالإضافة إلى السلامة الاحتياطات الإجراءات التي يجب على الجميع اتباعها لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجاتهم حيث يتم توفير هذه الخدمات مجانًا لجميع الطلاب والطلاب في جميع مستويات التعليم من خلال المنصة.

إنشاء حساب منصة مدرستي

يمكن إنشاء حساب الطالب على المنصة الخاصة بموقع مدرستي في بضع خطوات بسيطة وسيوفر لك الوصول إلى جميع العروض التعليمية للمنصة. تم إنشاء الحساب باتباع الخطوات التالية: