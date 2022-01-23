سداد فواتير الكهرباء للمحتاجين من خلال الجمعيات الخيرية أو منصة أحسان الخيرية بالمملكة

سداد فواتير الكهرباء للمحتاجين هي مساعدة تهدف إلى ضمان لاستمرار سداد إيصال الكهرباء حيث تواجه في بعض الأحيان عدد من الفئات الأشد طلبا واحتياجا في المجتمع صعوبة في تسديد مستحقات فواتير الكهرباء، لذلك وفرت شركة الكهرباء عدد من الخيارات تساعد هذه الفئات على تسديد الفواتير المترتبة عليهم سوف نلقي الضوء على هذه الخيارات و طرق التسديد المتاحة من أجل تسديد فواتير الكهرباء لمساعدة المحتاجين.

ما هي طرق تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين

التسديد من خلال الجمعيات الخيرية:

لابد من تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين في أقرب جمعية خيرية قريبة من الأسر المحتاجة. وذلك بالذهاب إلى مقر الجمعية الخيرية للتسجيل فيها، كما يتطلب التسجيل من الأسرة تقديم كافه البيانات و الأوراق اللازمة التي تثبت حاجة الأسرة للمعونة. ومن أهم هذه الأوراق فاتورة الكهرباء هنا تقوم الجمعية بدراسة حالة الطلب والتأكد من حاجة الأسرة للمساعده ثم تتم الموافقة على الطلب في حالة حاجة الأسرة، بعد موافقة الجمعية الخيرية على طلب المساعدة في تسديد فاتورة الكهرباء بشكل مباشر أو من خلال تحويل الحالة إلى منصة أحسان. منصة أحسان منصة خيرية معتمدة لجمع التبرعات للحالات الأشد طلبا في المجتمع. يمكن متابعة الحالة من خلال منصة أحسان في حالة تم عرض الحالة على المنصة أو من خلال متابعة الحالة مع الجمعية الخيرية التي تم التسجيل فيها.

قائمة بأسماء بعض الجمعيات الخيرية التي يمكن طلب المساعدة منها

إليكم قائمة بأسماء بعض الجمعيات الخيرية التي يمكن للأسر المحتاجة تقديم طلب سداد الفواتير الكهرباء من خلالها وهي:

جمعية إطعام.

جمعية البر الخيرية.

منظمة تكاليف.

جمعية زهرة.

جمعية دارين.

واحة الملك سليمان الاجتماعية.

جمعية تاروت.

جمعية محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية

أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي.

جمعية النهضة النسائية الخيرية.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

جمعية كفالة الأيتام والمطلقات.

مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

جمعية صفا.

تسديد فاتورة الكهرباء

بجانب الاستعانة بالجمعيات الخيرية لتسديد فاتورة الكهرباء للمحتاجين يمكن أيضا تقديم طلب إلى الشركة الكهرباء من اجل الحصول على تقسيط الفاتورة وقد أتاحت الشركة هذه الخدمة بحيث يمكن لجميع فئات المواطنين تقسيط فاتورة الكهرباء وهذه الخطة وفق لخطة شهرية حسب قيمة المبلغ الكلى.

سداد جزء من مبلغ فاتورة الكهرباء