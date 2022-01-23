نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل اخر تحديث سلم رواتب الافراد والضباط 1443 الجيش السعودي لمعرفة البدلات والعلاوات في المقال التالي
سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية، حيث أنه قد تم تعديل الرواتب بسلم الأفراد من قبل وزارة الدفاع وكان ذلك بعد الموافقة من قبل الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين على التعديل المقدم من الوزارة، وأنه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي للعاملين بالقطاع العسكري كما لأن هذا التعديل يتم على أساس سنوي لمواكبة معدلات التضخم الموجودة ومن خلال مقال سنوضح لكم سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية.
سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية
أعلنت وزارة الدفاع قيامها بتفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بها حتى يتم قيام المواطنون السعوديون بالتعرف على التخصصات المطلوبة للإناث، والذكور عبر الدخول على الرابط والقيام بالتقديم وملء التخصصات المطلوبة والتي من ضمنها حملة البكالوريوس، رجال، حاسب آلي، اتصالات وإلكترونيات، دفاع مدني وإدارة فنادق، إدارة أعمال، إدارة عامة، قانون، صحة وسلامة مهنية، علوم التمريض وطب الطوارئ.
حيث أن الوزارة أعلنت عن تواجد تخصصات مطلوبة للإناث الحاصلين على البكالوريوس وهن إدارة الأعمال، والإدارة العامة، والقانون، والتمريض، وعلم النفس، والإعلام والوسائط الإلكترونية، وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، واللغة الإنجليزية والفرنسية، وأنظمة المعلومات الحاسوبية.
سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية 1443
يتم القيام بتعديل الراتب الأساسي للأفراد العسكريين بالمملكة كما أنه يتم تعديل رواتب الضباط والجنود، وتم الإعلان عن موافقة وزارة الدفاع على زيادة جديدة في قيمة البدلات والمكافآت للعاملين كما أنه سيتم العمل بقرار الزيادة خلال شهر يناير الجاري وسيكون تعديل الرواتب بعد الزيادة كالتالي.
- الراتب الخاص برتبة ملازم 6609 ريال سعودي.
- أما عن راتب رتبة ملازم أول 7609 ريال سعودي.
- كما أن الراتب لرتبة نقيب 9215 ريال سعودي.
- يبلغ الراتب لرتبة رائد 11705 ريال سعودي.
- كذلك الراتب لرتبة عقيد 12735 ريال سعودي.
- الراتب لرتبة عقيد يبلغ 14365 ريال سعودي.
- الراتب لرتبة عميد 16350 ريال سعودي.
- يقدر الراتب لرتبة لواء 18600 ريال سعودي.
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