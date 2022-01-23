عاجل اخر تحديث سلم رواتب الافراد والضباط 1443 الجيش السعودي لمعرفة البدلات والعلاوات

سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية، حيث أنه قد تم تعديل الرواتب بسلم الأفراد من قبل وزارة الدفاع وكان ذلك بعد الموافقة من قبل الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين على التعديل المقدم من الوزارة، وأنه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي للعاملين بالقطاع العسكري كما لأن هذا التعديل يتم على أساس سنوي لمواكبة معدلات التضخم الموجودة ومن خلال مقال سنوضح لكم سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية.

سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية

أعلنت وزارة الدفاع قيامها بتفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بها حتى يتم قيام المواطنون السعوديون بالتعرف على التخصصات المطلوبة للإناث، والذكور عبر الدخول على الرابط والقيام بالتقديم وملء التخصصات المطلوبة والتي من ضمنها حملة البكالوريوس، رجال، حاسب آلي، اتصالات وإلكترونيات، دفاع مدني وإدارة فنادق، إدارة أعمال، إدارة عامة، قانون، صحة وسلامة مهنية، علوم التمريض وطب الطوارئ.

حيث أن الوزارة أعلنت عن تواجد تخصصات مطلوبة للإناث الحاصلين على البكالوريوس وهن إدارة الأعمال، والإدارة العامة، والقانون، والتمريض، وعلم النفس، والإعلام والوسائط الإلكترونية، وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، واللغة الإنجليزية والفرنسية، وأنظمة المعلومات الحاسوبية.

سلم رواتب الأفراد العسكريين بالسعودية 1443

يتم القيام بتعديل الراتب الأساسي للأفراد العسكريين بالمملكة كما أنه يتم تعديل رواتب الضباط والجنود، وتم الإعلان عن موافقة وزارة الدفاع على زيادة جديدة في قيمة البدلات والمكافآت للعاملين كما أنه سيتم العمل بقرار الزيادة خلال شهر يناير الجاري وسيكون تعديل الرواتب بعد الزيادة كالتالي.