مشروع حديقة الملك سلمان.. مميزات عالمية علي أراضي سعودية

مشروع حديقة الملك سلمان، فقد أعلنت اليوم المؤسسة العامة لحديقة الملك سلمان عن بداية العمل في المركز الخاص بالزوار الذي يتبع للحديقة، وقد تم البدء بعد أن تمت الترسية علي العقد الخاص بإنشائه، وقد وقعت الترسية علي أحد الشركات الوطنية بالمملكة العربية السعودية، وقد بلغت المساحة الإجمالية التي تخص مشروع حديقة الملك سلمان حوالي 90 ألف متر مربع، وقد أكدت المؤسسة استمرار جميع الأعمال الإنشائية داخل مشروع الحديقة، وقد أكدت المؤسسة بأن المشروع يعتمد في تصميمه علي العمل الهندسي وفق المبادئ الخاصة بالعمارة السلمانية، وسوف نوضح لكم تفاصيل العمل في مشروع حديقة الملك سلمان.

مشروع حديقة الملك سلمان

مركز زوار الحديقة سوف يكون عملاً فريدًا من نوعه، وقد وضح المركز بأن هناك مزايا كبيرة لهذا المركز والذي يشمل كل من:

يعمل المركز علي ضم مشاتل خاصة بالنباتات.

توفير قاعات متعددة الاستخدام، ويحرص المركز علي توفير قاعات تخص الاجتماعات، وصالات خاصة بالمعارض.

علاوة علي ذلك توافر عدد كبير من المطاعم المختلفة والمقاهي.

سوف تصل قيمة السعة الخاصة بالقاعة الرئيسية لتستقبل عدد 230 ضيف من خلال مدرجات معدة جيداً لكافة المناسبات أو الفعاليات الترفيهية المختلفة.

كما سيشمل المركز عرض تفاعلي واستعراض معلومات تخص الحديقة والتي تتضمن الحيثيات الثقافية والترفيهية.

ومن مميزات المركز بأنه سوف يطل علي مسطحات خضراء ذات امتداد كبير، كما سيحتوي علي شرفة واسعة تخص الحديقة.

تصميم مركز زوار حديقة الملك سلمان

أعلن المركز بأن التصميم الخاص به سوف يكون معتمداً علي التصميم الهندسي من خلال مبادئ العمارة السلمانية، علاوة علي ذلك استخدام بعضاً من المواد التقليدية مع التفعيل بعدد من عناصر التصميم الحديث، ويتضمن التصميم الخاص بالمركز أن يكون مصاحب للبيئة وذات طابع توفيري للطاقة، بالإضافة إلى سهولة تحقيق استفادة كبيرة من أساليب التهوية الطبيعية خلال الفترة التي تخص تغيير الفصول السنوية.

ما هو الهدف من مشروع حديقة الملك سلمان؟

يأتي تفعيل مؤسسة حديقة الملك سلمان من أجل رغبة القيادة السعودية إلى تشييد أكبر وأفضل حديقة مدن بالعالم، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الوطنية علي توفير نسب عمالة للمواطنين السعوديين، وجاء ذلك بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء والتي تولت مهمة العمل علي إنشاء 5 محطات كهرباء داخل الحديقة بهدف تغذية الحديقة الخاصة بالملك سلمان بمواد الطاقة الكهربائية.