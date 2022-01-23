شروط الحصول على قرض الراجحي للمتقاعدين وشروط ومزايا القرض و اهم الأوراق المطلوبة في المملكة

شروط الحصول على قرض الراجحي للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية من أكثر الموضوعات حديثا بين مواطني المملكة عبر محركات البحث المختلفة على شبكة الأنترنت، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المصرفية بكافة أشكالها للعملاء من الفئات المتفاوتة سوف نتناول معكم هذا الموضوع ونتعرف على مزايا و شروط قرض الراجحي للمتقاعدين بالمملكة وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على القرض بشكل رسمي.

شروط قرض الراجحي للمتقاعدين

لابد أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على قرض مصرف الراجحي من المتقاعدين أكبر من 70 سنة وذلك عند سداد أخر دفعة من القرض.

تكلفة التمويل تبلغ نسبتها 12%.

من احدي الشروط المطلوبة القيام بتسديد قسط شهري يبلغ 900 ريال سعودي.

أما بالنسبة للرسوم الإدارية التي تخص القرض تبلغ 500 ريال سعودي.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض الراجحي

لأي شخص يرغب في الحصول على تمويل المتقاعدين يجب ملئ نموذج التمويل الشخصي. يجب تقديم صورة الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب. تقديم شهادة تثبت تقاعد المتقدم بالطلب من المؤسسة العامة للتقاعد إذا كان من أحد الموظفين العاملين في القطاع الحكومي. وتكون شهادة التقاعد من التأمينات الاجتماعية في حالة الموظف العامل في القطاع الخاص. لا يوجد رسوم تكافل على هذا القرض. أما رسوم السداد المبكر فهي تكلفة 3 أشهر يتم حسابها على الفائدة المتناقصة. أما بالنسبة لهامش الربح فإنه يبدأ من 3.68% كما يتم حسابه وفقا للرصيد الأساسي المتناقص، بينما تحسب تكلفة التمويل بدايتا من نسبة 3.12 %. وفي النهاية نجد أن المبلغ المخصص للقرض الشخصي للمتقاعد يتم حسابه على أساس الراتب الشهري.

مزايا قرض الراجحي للمتقاعدين

تتعدد المزايا الإيجابية في القرض المقدم من مصرف الراجحي للمتقاعدين وهي كما يلي:

يتماشى هذا القرض مع مبادئ وشروط الدين الإسلامي وهذا تحت الدراسة موسعه من قبل الهيئة الشرعية الإسلامية.

كما يقدم مصرف الراجحي الحماية اللازمة لعملائه من متغيرات الأسعار التي تحدث في الأسواق.

يقدم المصرف مدة سداد مرينة حيث يمكن الحصول على التمويل مع مدة استحقاق تبلغ 60 شهرا.

وبهذا وصلنا إلى ختام مقالنا والذي تضمن شرحا لشروط الحصول على تمويل الراجحي للمتقاعدين وأيضا مزايا هذا التمويل كما وضحنا لكم أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على هذا القرض من مصرف الراجحي.