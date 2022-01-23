التمويل الشخصي الجديد “تمويل الخير” للأفراد 2022

التمويل الشخصي “الخير” يعتمد بنك سامبا على عدد من الميزات التي تجعله من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم عدة الخدمات المادية أو المنتجات التي يمكن تداولها والتي يمكن من خلالها تحقيق أرباح على المدى الطويل. فترة السداد الآجل للبنك أيضا تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ، وهذا هو أحد أهم الشروط الأساسية للبنوك لتزويد المستهلكين بالثقة للحصول على قروض أثناء العمل.

مزايا التمويل الشخصي الجديد

يتميز الحساب الجاري لبنك سما بالعديد من الميزات والخصائص التي تضعه في مقدمة المنافسة بين جميع البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى على القروض المختلفة، والموضحة أدناه:

يزود العميل بدفتر شيكات يستطيع من خلاله التعامل مع البنك وسحب الأموال في أي وقت

يوفر بطاقة ذكية يمكن من خلالها صرف الأموال من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء المملكة

الوصول إلى الحساب المصرفي في أي وقت من اليوم

سهولة الوصول إلى المعلومات والتعليمات المصرفية

يمكن للعميل سداد رصيده عن طريق الوصول إلى الخدمات العامة في حسابه

يمكن للعملاء التواصل مع البنك في جميع العمليات المتعلقة بالاشتراك المفتوح

يمكن للعملاء تحويل الأجور عن طريق تقديم خطاب من صاحب العمل.

رابط التقديم على تمويل سامبا الشخصي

يعتاد بنك سامبا على إبهار جميع العملاء القدامى والجدد من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تناسب احتياجات الجميع. يقدم تمويل بيت الخير يمكن من خلاله الحصول على فيلا للانتقال إليها ، أو منزل يستخدم كمسكن ، كما يقدم البنك بعض الوحدات السكنية الجاهزة وغيرها من المنازل والأراضي غير المكتملة حسب ما يريده العميل. حتى يتمكن من الحصول على كل ما يحتاجه من خلال التمويلات المختلفة. ومن ابرز مميزات التمويل ما يلي: