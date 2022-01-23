تمويل نقدي 50,000 ريال بدون كفيل وبلا تحويل راتبك بالتقسيط لدى شركة إمكان

شركة إمكان تمنح كافة المزايا والخصائص التمويلية للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في طلب تمويل نقدي من شركة إمكان بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي ويتراوح مبلغ التمويل من 2000 ريال حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد التمويل سنه كاملة بموافقة شركة إمكان للتمويل في السعودية وقد أصبح التمويل متاح عبر الأونلاين للحصول على طلب تمويل نقدي بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة.

أهم شروط الحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان

في الفترة الأخيرة شركة إمكان للتمويل بالمملكة تطلب بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي الميسر من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة بالشركة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح الشروط اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة بالشركة:

شركة إمكان السعودي تطلب توفير تقرير سمة مع توفير سجل ائتماني لكل عميل متقدم للتمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال.

كذلك التمويل يطلب دخل ثابت يختلف من شخص لآخر حيث يطلب من عميل مصرف الراجحي راتب ثابت يبدأ من 2000 ريال.

كذلك إذا كان المتقدم ليس عميل في بنك الراجحي فيجب توفير راتب شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي للموافقة على تمويل إمكان الراجحي.

التقديم قد يبدأ من سن خمسة وعشرون عام حتى ستون عام فقط لا غير لدى شركة إمكان.

إيضًا التمويل لدى شركة إمكان يطلب فترة عمل ستة أشهر على الأقل إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالسعودية.

أهم المزايا التي يقدم تمويل إمكان الراجحي بالمملكة