نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أبشر ساهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة حققت منصة أبشر الإلكترونية وزارة الداخلية لكافة الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين السعوديين المستفيدين والمقيمين والزوار أيضاََ، ولذلك سهلت الوصول لجميع الخدمات المقدمة الإلكترونية، حيث أن قد تجاوز 330 خدمة أمنة، ولذلك تم الإعلان على أن الرابط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة داخل السعودية، حيث أن قام المستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية لعام 2021م أكثر من 85 مليون عملية، وهذا قام أجواء أكثر من 271 عملية استعلامية، واستفاد إلى ذلك منصة أبشر الإلكترونية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة أكثر من 23 مليون مستفيد وتابع، وأضاف إلى ذلك أن الدعم الفني الخاص بمنصة أبشر لاستقبال حوالي 1.5 مليون مكالمة هاتفية على مدار عام 2021م.

تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية :

يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية للأفراد المستفيدين، ولذلك أوضح علي أن هناك أكثر من 1.5 مليار عملية، وأضاف إلى ذلك يوم حوالي أكثر من 5ج مليون عملية تسجيل داخل منصة أبشر الإلكترونية أعمال، وأكد على أن يوجد أكثر من 1.3 مليون عملية تسجيل دخول إلى منصة أبشر الإلكترونية للحكومة السعودية.

وقد تجد الإشارة إلى أن جميع المواطنين السعوديين المستفيدين القائمون على منصة أبشر الإلكترونية من طلاق حوالي 36 خدمة جديدة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، وأكد على أن سوف يتم التوسع في تقديم جميع الخدمات الإلكترونية المجيب الآلي، ولذلك تم التأكد على أن الهدف من ذلك الحصول على الإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات الهامة للمستفيدين في أسرع وقت ممكن.

تدشين عدد الخدمات الإلكترونية للمستفيدين :

تم الإعلان عن أبرز جميع الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين للخدمات التي تم تدشينها في العام الماضي 2021م ولذلك تم الايضاح على أن المحفظة أكثر من 25 مليون هوية رقمية، حيث أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الوصول إلى جميع الخدمات بأسهل الطرق وأيسرها، ولذلك تم التأكد على أن دليل أبشر الإلكترونية لأفراد التفاعلي، وأضاف إلى ذلك أن يتم تقديم دليل لشروحات حوالي 300 خدمة إلكترونية لجميع المستفيدين.

أبرز الخدمات التي تم تدشينها :