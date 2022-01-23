تمويل أون لاين بدون ضمان للعملاء السعودين والمقيمين يصل 700 ألف ريال

خدمة تمويل بنك الراجحي يقدم البنك الكثير من الخدمات التمويلية المتنوعة، منها خدمات تمويلية شخصية أو تمويل عقاري أو تمويل سيارات، وغيرها الكثير من العروض المتميزة التي تسهل القروض التي تقدم مع الحلول المرنة في سداد قيمة التمويل، والتي يوفر البنك عروض متعددة مع الكثير من المزايا يمتلكها التمويل، حيث ان بنك الراجحي واحد من اهم البنوك التي يقدم تمويل شخصي هام لجميع الأفراد المواطنين السعودين والمواطنين المقيمين، وذلك وفقا للشروط الموضوعة من البنك، حيث يقدم البنك من ضمن المنتجات التمويلية، خدمة عقارية بقيمة تصل الي 3 مليون ريال لفترة سداد 30 عام.

مزايا تمويل بنك الراجحي بقيمة 700 ألف ريال

تمويل الراجحي يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

لا يتغير هامش الربح الا إذا ازداد الراتب الشهري.

يمكن للعميل الحصول علي قرض شخصي إضافي ولاكن إذا تم سداد قيمة 20% من التمويل المحصول عليه.

يحصل العميل علي المبلغ المناسب له حسب قيمة الراتب الشهري الخاص به.

الاستعلام عن تمويل الراجحي ورابط التقديم

يتوجب النقر لطلب التمويل الشخصي المناسب لك.

عليك الدخول علي الموقع الرسمي التي يمكنك من عليه طلب التمويل.

قم بكتابة جميع البيانات التي يتطلبها الموقع منك.

تقديم جميع الاوراق والمستندات التي حددها البنك.

صورة من صور الهوية الوطنية.

صورة من الإقامة للعميل المقيم.

صورة من المؤهل الدراسي.

يتوجب عليك تقديم خطاب موثوق من مقر العمل يوضح به جميع التفاصيل الخاصة بالعمل.

عليك التأكد من صحة البيانات المطلوبة ثم عليك بإرسال البيانات.

شروط التمويل الشخصي من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات الشخصية المختلفة، حيث يعرض البنك تمويلاته علي الموقع الرسمي الخاص به ويوضح جميع الشروط المناسبة لكل فئة، فقد تختلف الشروط من فئة لأخري، حيث يضع البنك تمويلات عقارية، وتمويلات سيارات جديدة ومستعمله بأقل المبالغ التمويلية، ويضع البنك العديد من التسهيلات التي تيسر لعملاء البنك عند التقديم علي التمويل الشخصي، وذلك من يمكن التقديم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبنك والتعرف علي جميع الشروط اللازمة الواجب توافرها من اجل ان يتم الموافقة علي التمويل.