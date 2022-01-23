شروط وكيقية الحصول على دعم سكنى للمتزوجات من وزارة الاسكان السعودية 2022 -1443هجرى

تبحث الكثير من النساء والسيدات السعوديات عن كيفية التقديم والحصول على الدعم السكني من وزارة الاسكان السعودية. ويعتبر برنامج سكني من البرامج التى تقدم العديد من الخدمات ومن بين هذه الخدمات تقديم قرض سكني للمتزوجات. وهذا القرض الذى تقدمه الدولة للنساء بغرض أن يتمكنوا من شراء منزل خاص بهم أو بناء منزل حسب الشروط اللازمة لاستحقاق القرض. ويعتبر القرض السكني قرضا عقاريا لأنه يؤخذ للبناء الذاتي ويضاف إليه نسبة أرباح. ويمكن الحصول على القرض السكني باتباع الخطوات التالية.

الدعم السكنى للمتزوجات السعوديات 2022 -1443

من الجدير بالذكر أن برنامج سكنى التابع لوزارة الإسكان السعودية قد أطلق مجموعة من القروض فى المملكة العربية السعودية ومن ضمنها قروض سكنى للمتزوجات. وأعلن أنه يمكن التقديم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الاسكان السعودية.يقوم البرنامج بتقديم القرض المخصص للبناء أو شراء سكن حيث يجب على المتقدمة بناء أو شراء سكن ويكون فى المنطقة التى تقيم فيها مع توافر الشروط اللازمة للحصول على القرض.

شروط الحصول على الدعم السكنى للمتزوجات

حتى يتم الحصول على القرض السكني هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض السكني وهى كالتالى.

يشترط في المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية وأن تكون متزوجة من رجل سعودى.

كذلك أن تكون الزوجة تابعة لزوجها فى دعم السكن.

يمكن لأي امراة سعودية التقديم بطلب للحصول على قرض سكني وارسال الطلب باسمها.

فى حالة عدم وجود سكن لائق بالمعيشة يمكن للزوجة أن تتقدم بطلب للحصول على قرض سكني للمراة المتزوجة.

اذا كانت المتقدمة ممن استفادوا من برنامج دعم سكني قبل ذلك لا يحق لها تقديم طلب.

كما يشترط ان تكون المتقدمة متواجدة بشكل دائم فى المملكة العربية السعودية.

يجب ان لا تمتلك المتقدمة اى اصول.

كما يجب ان يتوافر مصدر دخل للمراة المتقدمة.

ألا يقل سن المتقدمة عن 25 عام.

خطوات وطريقة التقديم للحصول على قروض الدعم السكنى للمتزوجات

يمكن للمراة المتزوجة من الحصول على قرض دعم سكني من خلال اتباع الخطوات التالية

الدخول الى المنصة الرسمية لمنصة دعم سكني في المملكة.

اتباع الخطوات اللازمة من ملء وإدخال البيانات المطلوبة فى طلب القرض السكني للمتزوجات.

ثم ادخال البيانات الشخصية مثل رقم الهوية وكلمة المرور والبريد الالكتروني.

ادخال بيانات رقم الجوال واستلام رمز التفعيل على الجوال.

بعد استلام رمز التفعيل على الجوال يتم ادخال الرمز بشكل صحيح.

الضغط على الموافقة على شروط القرض.

ثم الضغط على ايقونة ارسال.

تقوم الجهات المختصة بالرد بالموافقة او الرفض.

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