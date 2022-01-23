أجل أول قسطين مع برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي

البنك الأهلي السعودي من أكبر وأعرق البنوك بالمملكة العربية السعودية والذى يقدم العديد من المنتجات التمويلية الميسرة والمرنة حيث يوفر البنك الأهلي السعودي برنامج تحويل المديونية الميسر والذى من خلاله يستطيع العميل من تجميع جميع التزاماته المالية في قسط شهري واحد وأيضاً يوفر برنامج تحويل المديونية مزايا تناسب تطلعات العملاء المختلفة.

أجل أول قسطين مع برنامج تحويل المديونية

يوفر البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية برنامج تحويل المديونية الميسر والذى يتميز بالعديد من المزايا التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي بأن العميل المتقدم يحصل على الموافقة الفورية.

كذلك يتميز برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يستطيع أيضاً العميل من سداد تمويل تحويل المديونية على أقساط شهرية ربما تصل إلى 60 شهر.

يوفر كذلك برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي تأمين في حالة الوفاة أو العجز لاقدر الله.

يوفر أيضاً برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي سيولة مالية فورية.

كما أن العميل المتقدم يحصل على جميع المنتجات والخدمات لدى البنك الأهلي السعودي.

كذلك يستطيع العميل الذى يحصل على برنامج تحويل المديونية تأجيل سداد أول قسطين.

شروط برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي

هناك مجموعة من الشروط والأحكام اللازم توافرها عند التقديم لطلب برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي وهي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي سعودي الجنسية.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي أو القطاع شبة الحكومي.

كما يستطيع العملاء المتقاعدين من طلب برنامج تحويل المديونية.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

يحصل أيضاً العميل المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 1500000 ريال سعودي.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم لطلب برنامج تحويل المديونية عمره لا يتجاوز 60 عام.

طلب برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي

يستطيع العملاء الراغبين في طلب برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي السعودي طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمكن أيضاً معرفة المزيد عن برنامج تحويل المديونية من خلال الإتصال على 920000