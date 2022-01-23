قرض نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب لموظفي جميع القطاعات في المملكة

قرض نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي سريع وفورى بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها المواطن في المملكة العربية السعودية ، والذى يرغب في الاستفادة من عروض تمويلية ميسرة بصيغة إسلامية ، وبتسهيلات في السداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتيح للمواطن إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي ، علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري له.

قرض نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب

قرض نقدى سريع وفورى بمبالغ مالية تخدم احتياجات جميع العملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية ، يعتبر أحد الحلول التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث توفر الشركة هذا المنتج لموظفي جميع القطاعات بالمملكة ، وذلك بدون شرط اعتماد جهة العمل لدى شركة إمكان للتمويل ، كما تقدم شركة إمكان للتمويل القرض الشخصي بشروط سهلة وميسرة للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً ، وتعمل شركة إمكان من خلال هذا العرض التمويلي علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية أيضاً.

مزايا القرض الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة إمكان للتمويل بالمملكة بتصميم عرض القرض الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. وفرت شركة إمكان للتمويل للعملاء إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي من خلال عدة طرق ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء في المملكة العربية السعودية. موظفي جميع القطاعات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة أيضاً يمكنهم الاستفادة من قرض شركة إمكان للتمويل بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات. توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 50 ألف ريال سعودي. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. قرض شركة إمكان للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة إمكان للتمويل ، للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. توفر شركة إمكان للتمويل القرض الشخصي بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية. يمكن للشخص المتقدم بالطلب سداد مبلغ القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل ، علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة يمكن أن تصل مدتها حتي 24 شهر.

طريقة طلب القرض الشخصي من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة