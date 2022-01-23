نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة للإدخار والاستثمار.. كيفية فتح حساب الذهب في البنك الأهلي السعودي 2022 في المقال التالي
يقدم بنك NCB في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين، ومنها فتح حساب الذهب البنك الأهلي السعودي إلكترونيا للأفراد وفق ضوابط واحكام الشريعة الإسلامية, ليتمكن المستخدمون من بيع وشراء الذهب بالجرام دون أجل, أو دفع أي ضرائب دخل أو أي مصروفات أخرى، فيما يمكن فتح الحساب بداية من 10 جرامات، كما تقام عمليات البيع والشراء بداية من يوم الإثنين وحتى يوم الجمع من الساعة 8 صباحًا, وحتى الساعة 8 مساءً.
خطوات فتح حساب الذهب البنك الأهلي السعودي
ويُمكن فتح حساب الذهب البنك الأهلي السعودي إلكترونيا من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى رابط إنشاء حساب جديد لتداول المعدن الأصفر في البنك الأهلي.
- إدخال رقم الهوية في المكان المخصص لذلك.
- اختيار نوع التقويم.
- الضغط على مربع أنا لست مقيمًا في المملكة العربية السعودية وليس علي أي ضرائب.
- إدراج الرقم المرئي، واستكمال باقي البيانات الخاصة بالتسجيل.
رسوم تخزين ونقل الذهب بالبنك الأهلي التجاري
وحدّد البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، الرسوم المطلوبة لتخزين ونقل الذهب، إذ تحدد ثمن رسوم التخزين من خلال متوسط الرصيد الشهري، فيما تقدر رسوم النقل من الخزينة الرئيسية للفرع بنحو 250 ريالا سعوديًّا لكل سبيكة.
مميزات الاستثمار في شراء سبائك الذهب بالنك الأهلي السعودي
ويشمل الاستثمار في شراء سبائك الذهب بالبنك الأهلي السعودي على العديد من المميزات، يأتي على أبرزها على النحو التالي:
- من الممكن الاستفادة من السبائك في صنع الزينة.
- كما يمكن استثمار السبائك في المجالات المختلفة.
- يظل الذّهب محتفظًا بقيمته، بل تزيد هذه القيمة في أوقات الاضطرابات السياسية والكوارث.
- بيع وشراء السبائك يتم بكل سهولة في أي وقت.
- لا يتم خصم أي مصاريف مصنعية عند بيع السبائك.
- الذهب الذي يوفره البنك الأهلي في المملكة عيار 24 قيراطا بدرجة نقاء 999.9، ومعتمد من اتحاد المعادن الثمينة ومقبول عالميًّا.
- إصدار السبائك من البنك الأهلي السعودي مُصدق ومعتمد بعلامته التجارية.
- يمكن لعملاء البنك من أصحاب الحسابات الجارية بالريال فتح حساب الذهب بسهولة، للاستثمار في المعدن الأصفر وتحقيق الأرباح.
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