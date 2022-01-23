قرض بدون مقدم حتى 3 مليون ريال بفترة سداد 25 سنة براتب لا يقل عن 3000

عروض التمويل الشخصي خلال شهر يناير فيمكنك أن تحصل على أفضل العروض التمويلية من خلال البنوك المعتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن تحصل على عرض تمويلي مناسب لك ويفيدك في احتياجاتك وشراء كل ما تحتاج إليه، حيث يوفر لك تمويل بهامش ربح بسيط يبدأ من 0.39%، كما يمكنك سداد المديونية بدون رسوم، فقط احصل على التمويل المناسب لك واختر العرض التمويلي الذي يناسبكم بقسط شهري بسيط لك ولجميع أفراد أسرتك.

عرض التمويل الشخصي يناير 2022

يسر بنك البلاد أن يقدم أفضل العروض والخدمات التمويلية الشخصي والعقاري والتأجيري للسيارات، استعلام منح الأراضي المجانية 2022، والتمويل لجميع عملاء سكني الجدد والراغبين في الحصول على تمويل عقاري بهامش ربح 0.89%، أما للمستفيدين الحالين فيكون هامش الربح 1.95%، أنما لمستفيدي البيع تابع للخريطة فهامش الربح 2.26% لمدة 25 سنة.

تمويل البناء الذاتي

يمكنك أن تحصل على تمويل يصل إلى 3 مليون ريال بفترة سداد تستمر حتى 25 عاما، قرض الموظفات وربات المنزل بقسط 300 ريال، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه ترتفع قيمة العقار مع كل دفعة، والتمويل بدون مقدم ويصل التمويل حتى 90% من قيمة المنزل المطلوب بناءه، وللمتقاعدين لهم الحق في الحصول على التمويل ولكن بشرط أن يكون الاستقطاع من الراتب التقاعدي خلال الشهر يصل إلى 65%، ولمستفيدي سكني لهم عرض تمويل بناء ذاتي مقدم من بنك البلاد بأقل هامش ربح وأفضل العروض التمويلية.

شروط الحصول على عرض التمويل العقاري

يجب أن يكون لديك حساب جاري تابع لبنك البلاد حتى تحصل على التمويل بإجراءات بسيطة.

أن يكون العمر لا يقل عن عشرون عاما.

لا يتخطى العمر 70 عاما مع أخر موعد لسداد التمويل.

فترة التمويل تستمر حتى 25 عام.

العمل بالمنشآت الحكومية أو الخاصة التابعة لبنك البلاد.

الدخل الشهري يجب أن لا يقل عن 3000 ريال.

العقار الذي يكون طلب التمويل عليه يجب أن يكون من ضمن المخططات المعتمدة.

أن تكون من المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.

المستندات والأوراق المطلوبة