نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 العودة إلى المدارس schools.madrasati.sa في المقال التالي
تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 مع اقتراب الاختبارات النهائية والنصف الثاني من العام الدراسي الجاري اشتد البحث على رابط التسجيل على منصة مدرستي الإلكترونية، وتعتبر منصة مدرستي هي إحدى المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإنشائها خاصة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وذلك في الفترة التي كان بها التعليم عن بعد تجنبًا لعدوى الفيروس وكنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية لمذاكرة الأطفال دروسهم وكذلك إجراء الاختبارات بدلًا من الذهاب إلى المدرسة.
كيفية التسجيل على منصة مدرستي بالخطوات
كي يمكنك التسجيل على المنصة أو التسجيل لطفلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:-
- قم بالدخول أولًا على رابط المنصة الإلكتروني وهو schools.madrasati.sa.
- بعد ذلك انقر على أيقونة “تسجيل جديد” وذلك في حالة أنك مستخدم جديد وليس لديك حساب مسبق على المنصة.
- قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك على المنصة سواء كنت الطالب أو ولي أمره ويجب إدخالها بشكل صحيح بدون خطأ أو تزييف.
- قم بالنقر على استكمال فيقوم بالموقع بإرسال كود تحقق عبر رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول وهذا الكود يجب عليك إدخاله في المكان المخصص له على الصفحة أمامك.
- بعد ذلك انقر على أيقونة “تسجيل” حتى تتم عملية تسجيلك بنجاح وتصبح أحد أعضاء المنصة ويمكنك الاستفادة من جميع برامج المنصة.
أهم المزايا في منصة مدرستي السعودية الإلكترونية
تتمتع المنصة بعدة مزايا تميزها عن المنصات التعليمية للتعليم عن بعد الأخرى وتتمثل هذه المزايا فيما يلي:-
- تقوم المنصة بشرح الدروس وإعدادها بصورة كاملة لكل المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية.
- تجعل الطالب يشعر وكأنه في الفصل الدراسي حيث أنها تهيئ له مناخ ملائم للدراسة والمذاكرة.
- كما أنها توفر على الطالب وولي الأمر الوقت والمجهود الذي يتطلبه الذهاب إلى المدرسة.
- تضيف إلى الطلاب كل المعلومات التي يحتاجها وإلى جانب ذلك سهولة الرجوع إلى تلك المعلومات.
- تمد الطالب بكل الأنشطة المدرسية والواجبات والاختبارات التي يحتاجها في السنة الدراسية.
- تعتمد نظام Microsoft Teams وهو النظام الخاص بتسجيل حضور وغياب الطلاب والذي يتواصل من خلاله الطلاب والمدرسين.
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