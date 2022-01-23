تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 العودة إلى المدارس schools.madrasati.sa

تسجيل دخول منصة مدرستي 1443 مع اقتراب الاختبارات النهائية والنصف الثاني من العام الدراسي الجاري اشتد البحث على رابط التسجيل على منصة مدرستي الإلكترونية، وتعتبر منصة مدرستي هي إحدى المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإنشائها خاصة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وذلك في الفترة التي كان بها التعليم عن بعد تجنبًا لعدوى الفيروس وكنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية لمذاكرة الأطفال دروسهم وكذلك إجراء الاختبارات بدلًا من الذهاب إلى المدرسة.

كيفية التسجيل على منصة مدرستي بالخطوات

كي يمكنك التسجيل على المنصة أو التسجيل لطفلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول أولًا على رابط المنصة الإلكتروني وهو schools.madrasati.sa.

بعد ذلك انقر على أيقونة “تسجيل جديد” وذلك في حالة أنك مستخدم جديد وليس لديك حساب مسبق على المنصة.

قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك على المنصة سواء كنت الطالب أو ولي أمره ويجب إدخالها بشكل صحيح بدون خطأ أو تزييف.

قم بالنقر على استكمال فيقوم بالموقع بإرسال كود تحقق عبر رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول وهذا الكود يجب عليك إدخاله في المكان المخصص له على الصفحة أمامك.

بعد ذلك انقر على أيقونة “تسجيل” حتى تتم عملية تسجيلك بنجاح وتصبح أحد أعضاء المنصة ويمكنك الاستفادة من جميع برامج المنصة.

أهم المزايا في منصة مدرستي السعودية الإلكترونية

تتمتع المنصة بعدة مزايا تميزها عن المنصات التعليمية للتعليم عن بعد الأخرى وتتمثل هذه المزايا فيما يلي:-