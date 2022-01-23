شروط دعم سكني الجديد وطريقة تقديم الاعتراض على الدعم وموعد نزول الدعم. حيث إنه كما هو المعهود من قبل الحكومة السعودية حرصها الدائم على خدمة المواطن السعودي. فهي تقدم لهم بشكل دائم مختلف البرامج والخدمات التي تعمل على الإرتقاء بمستوى الحياة المادية وكذلك الاجتماعية للمواطن. كما إن الحكومة السعودية تقدم للمواطنين الدعم بمختلف صوره سواء دعم مادي أو معنوي. ونجد إنه من أهم صور الدعم والبرامج التي تقدمها الحكومة للمواطن هو برنامج سكني. حيث يساعد برنامج سكني المواطن السعودي من أجل توفير وحدة سكنية مناسبة وذلك لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للحصول على وكذلك طريقة الاعتراض على الدعم وموعد نزول الدعم الشهري. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة الاعتراض على الدعم سكني وكيفية متابعة طلب الاعتراض وأهم خدمات المنصة.

شروط دعم سكني الجديد

حيث تقدم وزارة الإسكان السعودية مجموعة من البرامج والمنتجات التي تساهم من أجل توفير سكن مناسب لجميع فئات المجتمع. حيث يعتبر ذلك واحداً من أهم أهداف رؤية المملكة 2030. كما يعتبر دعم سكني من أهم برامج الدعم التي يتم تقديمها لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود من توفير سكن مناسب لهم. ولكي يتمكن المواطن من الحصول على الدعم هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الدعم. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم داخل الأراضي السعودية.

ويشترط عدم امتلاك الأسرة لسكن خاص بهم

كما يجب تقديم ما يثبت عدم قدرتهم على توفير وحدة سكنية مناسبة لهم.

كما يشترط أن يكون المتقدم للدعم هو رب الأسرة.

يشترط عدم حصول المتقدم للدعم على أي نوع من الدعم من القطاعات الحكومية.

كما يجب أن تكون هذه أول مرة يحصل فيها على الدعم.

طريقة تقديم الاعتراض على الدعم

كما يتمكن مستفيدي دعم سكني من الاعتراض على الدعم وذلك بعد نزول الدعم. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لتقديم الاعتراض كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بموقع سكني. ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول ثم القيام بالدخول على خدمات الإسكان وبعد ذلك الدخول على خيار الاستحقاق ثم الضغط على اعتراض وبعدها تعبئة النموذج المعروض أمامك.

موعد نزول دعم سكني

كما قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد يوم من كل شهر يتم نزول به دعم سكني. حيث قامت بتحديد اليوم الموافق 24 من كل شهر ميلادي كما إنه إذا وافق هذا اليوم يوم عطلة رسمية يتم تقديم الموعد أو تأخيره لليوم التالي.