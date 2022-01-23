نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اثبات كيديه بلاغ تغيب وتقديم الطلب الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد وخطوات الوصول للخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اثبات كيديه بلاغ تغيب وتقديم الطلب الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها والتي تسال عنها الكثير من المواطنين والمقيمين. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر صفحه وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات يتم الحصول عليها أيضا من الموقع الرسمي للوزارة. والتي من اهم هذه الخدمات تقديم الشكاوى والنزاعات الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد البشرية وخطوات الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن الغاء التأشيرات الكترونيا عبر منصة وزاره الموارد البشرية ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة الأتية سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. بالإضافة إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها.

اثبات كيديه بلاغ تغيب

أعلنت وزاره الموارد البشرية عن بعض الخدمات والتي من أهمها تقديم الطلب لأثبات كيديه بلاغ. كما تمكن الخدمة جميع العمال أو من ينوب عنهم من تقديم طلب اثبات موضح فيه كيديه بلاغ التغيب عن العمل الكترونيا. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي الكامل للمملكه وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية.

شروط تقديم طلب كيديه بلاغ عمل

كما أعلنت وزاره الموارد أيضا عن اهم شروط وضوابط الخدمة التي يجب توافرها في المستفيدين. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

لا يتم تقديم طلب بعد مرور عام علي تقديمه من المنشأة ضد العامل.

لا يمكن أيضا من تقديم طلب تم رفضه سابقا من قبل الإدارة.

لن يمكن تقديم اكثر من طلب لنفس البلاغ.

وجود حساب للمستفيد في وزاره الموارد.

خطوات تقديم طلب كيديه بلاغ عمل

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه طلب اثبات كيديه بلاغ تغيب الكترونيا. والتي نوضحها لكم عبر اتباع الخطوات الأتية: