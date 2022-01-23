كيف أعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي وشروط الأهلية

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عمر شويل - جدة كيف أعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد خصوصًا بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق في جميع المتقدمين قبل قبول طلباتهم، وجاءت تلك الخطوة من أجل الوفاء باحتياجات الجميع وخصوصًا الأكثر فقرًا والأشد حاجة للحصول على الدعم المادي لاستقامة الأسرة، وأكدت على أن هناك شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات والأرامل أيضًا من النساء، ودعت إلى استخدام الرقم المجاني للضمان الاجتماعي للاستعلام عن المزيد من التفاصيل، ووفرت أيضًا شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للذكور.

كيف أعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي

بعد إتمام عملية التسجيل وإرسال أوراق استحقاق الضمان الاجتماعي المطور تحصل الوزارة على مهلة من أجل مراجعة جميع الطلبات، وقد أعلنت عن أنها قامت بتوفير رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال استخدام بيانات صاحب الطلب، وهي من خلال منصة الحماية الاجتماعية فيتمثل جواب كيف أعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي في التالي:

زيارة منصة الحماية والدعم الاجتماعية التابعة لبوابة الموارد البشرية (sbis.hrsd.gov.sa).

تسجيل الدخول، ثم اختيار خيار طلباتي من القائمة التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

اختر الضمان الاجتماعي المطور وأدخل جميع البيانات مثل رقم الطلب.

بمجرد النقر على خيار العرض ستظهر لك التفاصيل التي تخص طلبك في حال الانتهاء من النظر به.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

وفيما يخص شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور أو معاش الضمان الاجتماعي الجديد فهي يمكن معرفتها من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية، وقد تمثلت في التالي:

استحقاق الدعم مخصص فقط للمواطن الحامل للجنسية السعودية إلا إن كانت زوجة أجنبية متزوجة من رجل حامل للجنسية، أو المطلقة والأرملة التي تربي أبناء حاملين للجنسية، وكذلك ذوي القدرات الخاصة الذين صدرت لهم بطاقة التنقل.

معرفة الحد الأدنى أو آلية الحصول على المعاش بحيث تكون القيمة الخاصة بالدخل الشهري متوافقة مع الحد الأدنى للمعاش، كما أن الوزارة ألزمت بأن يكون المتقدمين غير تابعين إلى دور الإيواء السعودية، وليس لديهم أملاك مسجلة بالفعل، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توافر شرط الإقامة بداخل المملكة للحصول على الدعم.