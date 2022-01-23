نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل على الدعم السكني وموعد الصرف المساعدة السكنية 1443و شروط التقديم في المقال التالي
يستخدم آلاف السعوديين الآن موقع جوجل للبحث عن موعد صرف الدعم السكني الخاص بوزارة الإسكان السعودية، التي تعد من أهم البرامج المساعدة الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك للمساعدة الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة التي يقدمها صندوق التنمية العقارية للمستفيدين السكن سواء كان جاهزا للانتقال أو قيد الإنشاء ونوضح لكم في خلال الفقرات القادمة من موقع ثقفني عن معرفة كيفية التسجيل في الدعم السكني وموعد صرف للمستفيدين وشروط التقديم في الخدمة السكينة.
شروط التقديم على الدعم السكني
إذا كنت تريد أن تكون مواطناً تتلقى مساعدات إسكانية فهناك العديد من المتطلبات التي يجب الالتزام بها وأهمها:
- أن يكون طالب المساعدة الإسكانية سعودي الجنسية ويحمل الجنسية السعودية.
- يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 25 عامًا.
- سواء كان زوجًا أو أبًا أو زوجة أو أمًا يجب على مقدم الطلب تلبية احتياجات الأسرة.
- إذا كانت المتقدمة مطلقة أو أرملة يجب أن تكون قد انقضت سنتان على طلاقها أو وفاة زوجها.
- يجب ألا يكون المتقدم قد امتلك منزلًا في السنوات الخمس الماضية.
- لأول مرة سيتم منح مقدم الطلب تمويل سكني.
موعد صرف المساعدة السكنية لشهر 1443
حددت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية موعداً محدداً وثابتاً لدفع المساعدة الإسكانية عن كل شهر ولن يتم تغييره إلا في حالة الإجازة التي تصادف 24 كانون الثاني (يناير) 2022 وهذا يعني أن الدفعة لهذا الشهر ستتم في 24 يناير 2022 وسيتم تخفيض الدعم لمدة يومين فقط.
رابط التسجيل بطلب للحصول على المساعدة السكنية 1443
سهلت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عملية التسجيل على جميع المواطنين السعوديين للحصول على مساعدات سكنية في التسجيل حيث أصبحت المساعدة السكنية أحد أهم العوامل والخدمات يتيح لهم ذلك الاستفادة من المنتجات السكنية التي يدعمها صندوق التنمية العقارية السعودي ويمكنهم التقديم باتباع الخطوات التالية:
- للبدء على المواطن السعودي الذهاب إلى sakani.housing.sa رابط الوزارة للتسجيل في الدعم الإسكاني.
- بعد ذلك سيحدد خيار الخدمات من القائمة المنسدلة.
- ثم يعرض الموقع مجموعة متنوعة من البدائل ويختار المستخدم سكني كمنصة.
- يبدأ كل شيء بملء جميع البيانات والمعلومات في استمارة طلب المساعدة الإسكانية والتي تبدو كالتالي:
- كتابة الاسم ورقم الهاتف المحمول وعنوان الإقامة ورقم الهوية الوطني
- املأ الفراغات الخاصة بنوع الوظيفة والوضع الاقتصادي والاجتماعي مثل عدد أفراد الأسرة وتفاصيل أخرى.
- لإكمال الإجراء يجب النقر فوق إكمال الطلب والاتصال عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص به أو رمزها
- وكذلك تنزيل المستندات الضرورية مثل الصور والملفات الأخرى.
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