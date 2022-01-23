نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب 2022 وطريقة السداد online في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب 2022 من خدمات التى تهم كل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا بمتحوراته بمختلف البلاد. فيلجأ المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية بمختلف أشكالها سواء الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب 2022 عبر موقع شركة المياه الوطنية السعودية أو السداد online لتجنب زيادة الإصابات فيما بينهم. وبدلاً من الطرق التقليدية التى أثبتت جائجة كورونا إنه يمكن الاستغناء عنها وتوفير جهد وقت كان يهدر بالتعاملات من خلالها. بالإضافة إلى أنه يحقق رؤية المملكة 2030 في التحول الإلكتروني لمختلف القطاعات. ويأتى الاستعلام عن فاتورة الماء في السعودية شهر يناير 2022 هذه الأيام. استعدادًا لدفعها ولتجنب الواقع في دفع غرامات إلكترونية.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب 2022

أعلنت شركة المياه الوطنية السعوية عن الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب 2022 على موقعها الإلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

أدخل على رابط شركة المياه الوطنية.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

اكتب المستخدم والرقم السري.

الضغط على مستخدم جديد واتبع التعليمات وسجل جميع بياناتك.

الدخول على إيقونة المعلومات والاستعلامات.

اختر الاستعلام عن الفاتورة.

الدخول على الاستعلام عن فاتورة المياه.

أضف رقم الحساب الخاص بك.

النقر على استعلام

بعد ثوان تظهر قيمة الفاتورة.

يرجي الإشارة إلى أنه بعد الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب 2022 لابد من السرعة لدفعها حتى لاتتعرض لغرامات تأخير أو وقف الخدمة وقطع المياه.

سداد فاتورة المياه برقم الحساب 2022

يمكن سداد فاتورة المياه برقم الحساب 2022 بأكثر من طريقة سواء أونلاين أو من خلال الآتي:

الطريقة التقليدية: من خلال فروع الشركة الوطنية للمياه بالسعودية بالمنطقة السكنية التابعة لك.

الطرق الإلكترونية وذلك من خلال الحساب البنكي الخاص بالعميل من خلال بنك الراجحي. أو عن طريق موقع الشركة الوطنية للمياه السعودية ضمن رؤية 2030

ويمكن كيفية دفع فاتورة المياه برقم الحساب 2022 الآن لشهر يناير حيث تم رفعها على موقع الشركة الوطنينة للمياه كما يمكن سداد فاتورة المياه برقم الحساب 2022 بأكثر من طريقة سواء أونلاين أو عن طريق الدفع كاش.