استعلام عن نقل خدمة عامل وافد 2022 على hrsd.gov.sa في دقيقة.. وشروط التنفيذ

استعلام عن نقل خدمة عامل وافد 2022 من الخدمات المهمة للوافدين في المملكة العربية السعودية. ووفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني للتيسير على المتقدمين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. وهى من أبرز الوزارات الخدمية في المملكة العربية السعودية وكانت تدعي بوزارة العمل في الماضي. خاصة أن طريقة نقل خدمة عامل وافد 2022 بسيطة ولا تتطلب سوا كتابة البيانات. مع التأكيد على شروط نقل خدمة عامل وافد للمتقدمين.

استعلام عن نقل خدمة عامل وافد 2022

تستهدف خدمة نقل حدمات وافد برقم الحدود 2022 إمكانية إصدار رخصة عمل لوافد زادت فترة دخوله إلى المملكة 3 شهور أي 90 يوم بالتمام والكمال. ويكون الاستعلام عن نقل خدمة عامل وافد 2022 على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نقل خدمة عامل وافد 2022 بسهولة. لمن ينطبق عليهم شروط نقل خدمة عامل وافد 2022 المحددة من قبل الحكومة السعودية.

طريقة نقل خدمة عامل وافد 2022

تتحدد خطوات نقل خدمة عامل وافد 2022 على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر المنشأة أو المؤسسة.

الضغط على خدمة نقل خدمات وافد.

أضف رقم المنشأة ورقم الحدود الخاص بالوافد.

إضافة كافة العمالة من أجل إصدار رخص مؤقتة.

الضغط على إرسال.

تظهر رسالة تأكيد إذا كان الوافد تابع لمؤسسة أو منشأة أو ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإظهار تفويض إذا كان تابع لمؤسسة أخرى.

زيارة إدارة الجوازات من أجل الحصول على رقم الخاص برخصة الإقامة المؤقتة.

إجراء خدمة نقل الوافد عن طريق رقم الإقامة أونلاين.

شروط نقل خدمات وافد برقم الحدود

عدم إتاحة الخدمة لوافد لم يمر على وجودة داخل الأراضي 9 أيام باستثناء الوافد سابقًا.

الوافد داخل منشأة تحت الإجراء أو قائمة.

الخدمة متاحة لكافة أنواع المنشآت.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق باستعلام عن نقل خدمة عامل وافد 2022 على hrsd.gov.sa في دقيقة وشروط التنفيذ الجديدة لعام 2022 للوافدين