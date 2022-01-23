التقديم في الطب البشري بفرنسا بوزارة التعليم عبر سفير 1443

التقديم في الطب البشري بفرنسا، فقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء التقديم والتسجيل في المسار الخاص بالاتفاقيات الصحية التي توفرها الوزارة من ضمن البرنامج المخصص من أجل الإقامة الطبية في تخصص “طب بشري والتي سوف تكون في جمهورية فرنسا، وقد أكدت وزارة التعليم السعودية بأن التسجيل والتقديم على المسار الخاص بالاتفاقيات الصحية سوف يكون متوفر بداية من اليوم وحتى يوم الاثنين الذي يوافق يوم 31 يناير 2022 لعام 2022، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم سوف يتطلب توافر بعض الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في أي متقدم، وسوف نوضح لكم المستندات المطلوبة وطريقة التقديم في الطب البشري بفرنسا.

التقديم في الطب البشري بفرنسا

أبرزت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعض الاشتراطات التي يجب توافرها خلال التقديم، ومن أبرز هذه الضوابط والاشتراطات ما يلي:

يجب أن يحصل المتقدم على المرحلة الخاصة بالبكالوريوس في تخصص الطب البشري.

يشترط ألا يتعدي العمر الخاص بكل متقدم عن خمسة وثلاثون عامًا خلال التقديم وذلك مع فترة الانتهاء من عام الامتياز.

يتطلب ألا يقل المعدل الخاص بكل متقدم عن 3.50 من إجمالي 5، و2.80 من إجمالي 4، و70 من إجمالي 100.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب توافر بعض المستندات والأوراق الخاصة بالتقديم، والتي تم تحديدها علي النحو التالي علي جميع المتقدمين:

يجب تقديم الهوية الوطنية.

تقديم جواز السفر الشخصي.

الشهادة الخاصة بالبكالوريوس في تخصص الطب البشري.

شهادة الإثبات التي تخص إتمام سنة الامتياز.

تقديم مستند معادلة الشهادة إن كان قد تم الحصول عليها من خارج المملكة العربية السعودية.

يجب توافر السجل الأكاديمي الخاص بكل متقدم.

تقديم السيرة الذاتية علي أن يتم تقديمها من خلال اللغة الإنجليزية.

علاوة علي ذلك تقديم ثلاث خطابات توصية.

كيف أقدم في برنامج الإقامة الطبية؟

يستطيع جميع الأفراد الراغبين في التقديم في برنامج الإقامة الطبية في المملكة العربية السعودية، تسجيل الطلب الخاص بهم من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بموقع سفير، ثم الضغط علي خدمة التقديم في الطب البشري بفرنسا وتسجيل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة، مع رفع جميع المستندات التي تتطلبها منصة سفير بشكل إلكتروني.