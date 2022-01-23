طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان www.my.gov.sa والذي يقوم الديوان الملكي السعودي بالعمل تبع أوامر الملك وولي العهد في استقبال طلبات المواطنين من أصحاب الحاجات، حيث يسعى كل صاحب حاجة إلى اللجوء ألي المقاصد التي تقضي الحاجات ويكون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من أكثر ما يقوم بتقديم المساعدات المالية والعينية والأراضي المجانية من أموالهم الخاصة إلى أصحاب الحاجات، ويتم استقبال الطلبات الورقية أو الرسائل الإلكترونية من المواطنين، كما يقوم موظفي الديوان الملكي السعودي باستقبال اتصالات المواطنين في أوقات العمل المخصصة للعمل وتلقي طلباتهم.

طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان www.my.gov.sa الديوان الملكي ( بريد الكتروني – هواتف)

يتيح الديوان الملكي بالمملكة والتابع لولي العهد السعودي وخادم الحرمين استقبال الطلبات الخاصة من شعب المملكة، حيث يكون لأصحاب الحاجات العديد من المطالب والتي تكون طلب مساعدات مالية أو عينية، طلبات أموال لترميم منزل أو الحصول على أرض مجانية من الديوان الملكي، كما يمكن تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية لاستكمال نفقة علاج عالية خارج البلاد وأيضا استكمال نفقات الدراسة والمنح الخارجية، ويقوم موظفي الديوان باستقبال كافة الطلبات والتي ترسل إليهم عبر البردي السعودي أو عبر البريد الإلكتروني للديوان أو بالاتصال على الأرقام المتاحة الخاصة، ويتم أرشفة الطلبات والرد عليها جميعا في خلال أسبوعين، بالقبول أو بالرفض.

بوابة تواصل الديوان الملكي محمد بن سلمان

يتم إتاحة البوابة الرسمية للديوان للتواصل المباشر مع الديوان لاستقبال الشكاوى من وقوع ظلم أو أكل حق وكذلك شكاوى من موظفي الديوان أنفسهم، وتأتي حرصا من العاملين عليه على أن يكون للفقراء والمحتاجين حق في المملكة من العطاء وأيضا حقا في تقديم الشكوى والرد عليها، ويتم ذلك عبر بوابة تواصل التابعة للديوان.

معروض طلب مساعدة مالية مقدم للديوان

يتم في منتصف أول سطر في الوثيقة كتابة “بسم الله الرحمن الرحيم” وأسفلها قم بإلقاء تحية الإسلام “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

يليه بالخطوة الثانية اكتب إلى خادم الحرمين الشريفين أتقدم إليكم بخالص التحية والتقديم بكتابة هذه الرسالة العاجلة.

وذلك من أجل الحصول على مساعدة مالية لنفسي ولأهل بيتي، فنحن نعاني من مازق مالي وقم بذكر السبب، والذي قد يعرضون دخولي إلى السجن، الأمر الذي سينتج عنه تشرد الأسرة.

لذا فنحن في أمس الحاجة إلى تقديم المساعدة منكم كي تنقذني ما أنا فيه.

وإليكم خالص الشكر والتقدير.

ثم اذكر أنه مقدم من المواطن واكتب اسمك، ورقم الهوية، والعنوان، ورقم الهاتف.

كيفية إرسال طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان

يمكن التراسل وارسال نماذج طلبات مرفقه بالوثائق على البريد الإلكتروني الخاص [email protected]

يمكن الاتصال على الرقم الأول وهو: 92002220.

والاتصال بالرقم الثاني وهو : 8004000000.

وكذلك على الرقم الثالث: 920030003.

تقديم طلبات مساعدات لمؤسسات أخرى بالمملكة

كيفية التواصل على موقع الديوان الملكي