رابط التسجيل دخول منصة مدرستي 1443 عبر تطبيق توكلنا في الفصل الدراسي الثاني في المملكة

رابط التسجيل دخول منصة مدرستي 1443، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1443، والذي سيتم بشكل حضوري للطلاب في المدارس بجانب الاستعانة بمنصة مدرستي، حيث يتم اتباع نظام التناوب بين الطلاب وهذا بهدف تقليل الكثافة في الفصول والمدارس بقدر المستطاع، وهذا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور الجديد من الفيروس، وخلال هذا المقال قررنا من خلال موقعنا ثقفني نوافيكم رابط التسجيل في دخول منصة مدرستي 1443.

رابط منصة مدرستي 1443

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن اعتمادها في الفترة المقبلة عن منصة مدرستي، وهذا بعد أن قررت حضور الطلاب والطلبات في المدارس والاستعانة بمنصة مدرستي، حيث تلك المنصة دوراً مهماً للغاية بالنسبة لطلاب مراحل التعليم المختلفة، حيث تمتلك المنصة مكتبة كبيرة بها الكثير من المعلومات وبرامج المعرفة التي يحتاج لها الطلاب لاستكمال الدراسة، وأعلنت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني في السعودية سيبدأ يوم الأحد الموافق 20/6/1443 الموافق 23 يناير 2022.

تسجيل دخول الطلاب منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يمكن لكافة الطلاب والطلبات أن يقوموا بتنزيل منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا، وتتم تلك الخطوة على النحو التالي:

يتم تحميل تطبيق توكلنا من أجهزة الأيفون أو التي تعمل بنظام الأندرويد.

الدخول على علامة التويب والبحث في البيانات على منصة مدرستي.

كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على كلمة إرسال لتسجيل الدخول.

الانتظار قليلاً حتى يتم ظهور كلمة تسجيل الدخول.

اختيار كلمة حساب ميكروسوفت أو فيس بوك الخاص بك التي تم إدخاله من قبل في تطبيق توكلنا.

إدخال كلمة السر التي تم إرسالها مسبقاً على الهاتف الخاص بك.

منصة مدرستي التعليمية 2022

تعتبر منصة مدرستي من أبرز المنصات التعليمية في العالم كله، والتي تم اختيارها من ضمن أفضل سبعة منصات في العالم، والتي تتبع وزارة التعليم وتوفر من خلالها شرح الدروس عن بعد في الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا، كما قامت المنصة في أن تنال ثقة الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الأخيرة، وهذا بعد تقديمها الكثير من الخدمات.