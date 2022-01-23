نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2022 وكيفية تقديم طلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2022 تقدم خصومات رائعة على معظم موديلات السيارات من جميع الفئات، فتجد أن عروض عبداللطيف جميل 2022 تقسيط تويوتا متميزة للغاية بالإضافة إلى عروض هيونداي تقسيط بسعر الكاش وقد قامت بطرح العديد من المميزات، وسهلت جميع الإجراءات المطلوبة للقبول في العروض، وذلك يظهر من خلال شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات 2022 وبعد أن قدمنا عروض السيارات التقسيط بسعر الكاش سنتناول الحديث عن عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2022 لفئات عديدة.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2022

أكدت شركة عبداللطيف جميل أنها تسعى دائمًا إلى التطوير، وذلك من أجل سد احتياجات المواطنين، وهذا جعلها من أفضل الشركات التي تقدم أنظمة تمويل لتقسيط السيارات كأحد الحلول المتميزة بدلًا من البنوك، ولمعرفة ما هي أنظمة العروض الجديدة فيمكن الاتصال على رقم 8002442211.

أما عن أحدث عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2022 الجديدة وخصوصًا التي أعلنت الشركات الأجنبية عن تقديمها خلال هذا العام ومنها:

عروض سيارات تويوتا عبداللطيف جميل تقسيط

بدون سداد المقدم أو المصروفات الإدارية يمكن الحصول على أحدث سيارات تويوتا الجديدة بنظام التقسيط ومن بينها سيارة موديل راش، وذلك لموديل ستاندرد، بالإضافة إلى موديل جي ال 1.5، فأما الفئة الأولى فدفعاتها الشهرية مُقدرة بحوالي 1140 ريال سعودي، ومدة سداد خمس سنوات، بينما الأخيرة دفعاتها مقدرة بحوالي 1217 ريال سعودي على خمس سنوات.

وحتى نهاية الشهر الجاري يمكن الحصول على خصومات مميزة على السيارات بمناسبة انطلاق العام الميلادي الجديد، ومن أفضل أنواع السيارات المتوفرة فهي سيارة تويوتا يارس سيدان ومتوفر أيضًا سيارة كورولا ويمكن التعرف على المزيد من خلال زيارة موقع الشركة (aljfinance.com) كما يمكن تقديم طلب التمويل عن طريق الموقع.

عروض عبداللطيف جميل 2022 تقسيط هيونداي

وبمناسبة العام الجديد أعلنت الشركة عن تقديم عروض مختلفة على سيارات هيونداي أيضًا، من بينها سيارة هيونداي أكسنت، دفعاتها الشهرية تصل إلى 1084 ريال سعودي، وفترة سداد القيمة المطلوبة هي خمس سنوات، وقد أكدت الشركة أيضًا أن هناك سيارة من فئة هيونداي إلنترا 2022 وهذه السيارة على وجه التحديد يمكن الحصول على تمويل لها وسداد دفعة شهرية بقيمة 1404 ريال سعودي.